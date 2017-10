Veterano viajero del tiempo David Tennant fue el décimo Doctor, al que interpretó entre 2005 y 2010. :: r. c. Esta producción, precursora en la ciencia ficción, se ha distinguido por la cantidad de actores que han interpretado al protagonista en sus casi 40 temporadas MIKEL LABASTIDA Domingo, 8 octubre 2017, 13:48

Hablamos de una serie que bien podría estar entre las mejores del siglo XX (porque en esa etapa se emitieron 26 temporadas) o del XXI (en el que ya se han visto 11 tandas de episodios). Es la producción de su género que más años lleva en antena en el mundo. Así lo atestigua su inclusión en el Libro Guinness de los Récords.

'Doctor Who' forma parte de esa tradición seriéfila que sueña con los viajes en el tiempo, a la que pertenecen otros títulos emblemáticos como 'Life on Mars', 'Fringe', 'El túnel del tiempo' y la patria 'El Ministerio del Tiempo', que ha revolucionado a los seguidores nacionales. Esta última nunca ha disimulado que 'Doctor Who' es un referente. Parece imposible que esta ficción inglesa no influya en cuantas han llegado por detrás.

El Doctor explora el universo viajando en una nave con aspecto de cabina telefónica El personaje regenera su físico cada cierto tiempo, lo que permite cambiar de actores

El protagonista es el Doctor. Así, sin nombre, en genérico. Y se dedica a explorar el universo, por el que viaja a bordo de una nave con apariencia de cabina (Tardis), y a luchar con seres malévolos empeñados en hacer el mal. La particularidad de este personaje es que regenera su físico y su personalidad cada cierto tiempo. Esta característica ha permitido que actores diferentes encarnasen a lo largo del tiempo el mismo papel.

Así, hasta el momento los espectadores han conocido a 13 doctores, que se dice pronto. Debemos dividir la serie en dos épocas bien diferentes. La primera es considerada la clásica y abarca desde 1963 hasta 1989, mientras que la segunda se inicia en 2005 y continúa hasta la actualidad.

En sus primeros años los episodios eran, por supuesto, en blanco y negro y mezclaban temáticas históricas con otros argumentos más propios de la ciencia ficción, asunto -el más futurista- por el que se fue decantando. William Hartnell dio vida al primer Doctor y a él le siguieron otros seis (Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker y Sylvester McCoy). En 1989 la producción de la BBC se clausuró, al menos en su variante audiovisual. Sin embargo, el personaje había calado en la audiencia y siguió vivo a través de libros, tebeos, revistas e incluso audiohistorietas. Paul McGann volvió a resucitar al Doctor para encarnarlo en una película en torno a él que se rodó en 1996. A pesar de que el argumento de la cinta era mediocre, los fans guardan buen recuerdo de la aventura cinéfila por el intérprete que la sacó adelante y que, por cierto, años más tarde rodó una especie de miniepisodio. John Hurt, por su parte, le sucedió para un especial que se grabó a propósito del 50 aniversario. Aunque no se consideran oficiales, hubo dos filmes más e incluso una serie animada.

La resurrección llegó en 2005 y con ella los nuevos doctores. Estaba de vuelta y el regreso, como es lógico, levantó expectación. Sobre Christopher Eccleston recayó la responsabilidad de recuperar el célebre rol. Tras él llegaron David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi, que han gozado del beneplácito de los fans del universo Who, que no son fáciles de contentar. Es un título de culto observado con lupa en todo el mundo, ya que se ha emitido en casi 50 países diferentes.

Serie puntera donde las haya, está a punto de iniciar etapa con un nuevo rostro comandando el elenco. Por primera vez el Doctor Who será una mujer y este honor recaerá en Jodie Whittaker. La hemos visto antes en 'Broadchurch', 'Black Mirror' o 'Black Sea', pero pocas decisiones de reparto han generado tanta controversia. Los promotores de esta ficción han perseguido, además de hacerse una buena promoción, una reivindicación de la igualdad de sexos. La jugada de momento les ha salido bien. Falta comprobar el resultado final.

¿Qué hace especial a 'Doctor Who'? En primer lugar sus intenciones, ya que todas las misiones en las que el protagonista se implica pretenden curar al universo de sus males. Y en segundo el efecto que causa entre la audiencia, que se siente identificada con él, conecta con sus historias y se entretiene en internet creando comunidad.

«¡Exterminar!» es el grito de batalla de los enemigos más emblemáticos del protagonista, los Dalek, unos seres mutantes que se camuflan tras una coraza de metal. A ellos se unen los Cybermen, también hombres de metal. Además de adversarios, el Doctor cuenta con cómplices, que han ido variando en las diferentes etapas para acoplarse a las exigencias del nuevo protagonista. Los acompañantes han tratado de representar a una audiencia que siempre ha deseado viajar junto al protagonista y ayudarle en sus fines.

Peter Capaldi había sido fan indisimulado de la serie antes de protagonizarla e incluso quiso dirigir el club de fans. Publicó ilustraciones sobre el Doctor sin saber que un día lo interpretaría.