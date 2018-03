«Tony Soprano se llevaría bien con Antonio Recio» Imagen de archivo de Alberto Caballero. :: R. C. A Alberto Caballero, guionista y productor, le aburre 'Juego de tronos'. Asegura que se parece a Dexter. Invitaría a Walter White a 'La que se avecina' para que llevase a Enrique Pastor al lado oscuro MIKEL LABASTIDA Domingo, 25 marzo 2018, 13:29

De su mente han salido dos de las ficciones nacionales más exitosas de todos los tiempos, 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' (esta última en emisión en Telecinco). A la espera de que se le ocurran nuevas tramas en las que involucrar al Recio, los Cuquis o la Chusa, se sienta a responder este interrogatorio seriéfilo sobre sus gustos ante la pantalla.

-Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

-Inocente... No soy un gran consumidor de series. En mis ratos de ocio soy más de cine o de libros. Hay que desconectar. Eso sí, me engancho a pocas, pero intensamente.

«Nunca he alucinado tanto con una cabecera como con 'Mazinger Z'»

-Veamos si es verdad o mentira lo que dice. ¿Cuál es la primera serie que le impactó?

-'Mazinger Z'. Cuando Koji Kabuto decía eso de «planeador abajo», se abría la piscina y salía el monstruo metálico... Nunca he vuelto a alucinar tanto con una cabecera.

-¿Y la que le hizo desear escribir ficción algún día?

-'Cheers', 'Frasier', 'Friends'...

-Confiese aquí y ahora un título que le hubiera gustado dirigir.

-'Shameless'. La mezcla de libertad creativa, personajes gamberros y buenos medios es muy sugerente.

-¿A qué personaje de ficción invitaría que hiciese un 'crossover' en 'La que se avecina'?

-Tony Soprano se llevaría bien con Antonio Recio, y Walter White podría llevar al lado oscuro a Enrique Pastor.

-¿Y a qué personaje de 'La que se avecina' enviaría de visita a otra serie?

-Me gustaría ver a Amador Rivas en 'Sexo en Nueva York' o en 'Californication'. Estela Reynolds haría un buen cameo en 'Entourage'. Judith Becker tendría un romance tormentoso con Frasier Crane. Vicente Maroto sería buen compañero de sofá de Homer Simpson.

-¿Qué suceso o hecho real podría haber sido una trama de 'La que se avecina'?

-Cualquiera. Es una serie en la que entra todo (menos mal, así no nos aburrimos)

-Sáquese la espina y reconozca qué trama nunca entendió o le enfadó.

-Vi 'Perdidos' un poco a la fuerza por el fanatismo de mi chica. Hubo muchas cosas que no entendí, pero de ahí a cabrearme... Cuando veo una serie acepto entrar en el universo de alguien al que le puede resultar divertido vacilarme.

-Más traumas: ¿Qué muerte de 'Juego de tronos' le dolió más?

-No veo 'Juego de tronos'. Lo he intentado varias veces. Sin duda es una pedazo de serie, pero me aburro. No entro en ese tipo de historias. Así que no tengo problemas en que muera hasta el apuntador. Es un acierto de sus creadores.

-Voy a ver si le tiro de la lengua, ¿una serie sobrevalorada?

-Ah, no, no, ni hablar... Una vez puse en Twitter algo sobre 'Mad Men' y me dieron por todas partes. Con lo que he dicho de 'Juego de tronos' ya voy servido.

-¿Y alguna que considere minusvalorada sin merecerlo?

-'La que se avecina'. Jajajajajajajajajajaja.

-¿Qué le deben las series españolas a 'Médico de familia' y de qué la culpan?

-Hombre, a nivel creativo no creo que le deban nada. Pero fue un éxito salvaje y al final eso es lo que mueve a las cadenas a insistir en un tipo de formato. Inició junto a 'Farmacia de guardia' una nueva era de ficción impulsada por las cadenas privadas. Y ese es el modelo que para bien y para mal ha perdurado hasta hoy en la televisión generalista.

-¿Qué admira de Sheldon Cooper?

- Que sostenga él solo una serie durante tantos años. Eso indica la dimensión del personaje.

-¿Usted se parece a algún personaje?

-A Dexter. Soy un psicópata felizmente integrado en la sociedad. En vez de trocear criminales, hago comedia. Cada uno controla a sus demonios como puede.

-¿El último atracón seriéfilo?

-'Manhunt: Unabomber'. Eso de los hechos reales me tira. Y 'Shameless', claro, la octava temporada. Son ya de la familia.

-Póngase generoso y regálele una serie española a David Simon.

-'El Hombre y la Tierra'. Debe estar hasta los cojones ya de tanta ficción.

-¿Qué aprendió haciendo 'Escenas de matrimonio'?

- Nosotros hicimos los 'sketches' de La 1, no la serie de Telecinco. Pero recuerdo que cuando se nos ocurrió dije: esto no da para un 'sketch'... Así que aprendí que no tengo ni idea de este trabajo.

-¿Con qué le tendría que tentar Netflix para que fichase por ellos?

-Las series se ven de tirón, sin publi y cuando uno quiere, no te dicen cuánta gente las ve... Y encima son más cortas. Me parece que soy yo el que tiene que tentarles a ellos...

-¿Qué serie ochentera no le importaría volver a traer a la tele de nuestros días?

-'Alf', por favor. Que vuelva Alf. Me mudo con él a Melmac.

