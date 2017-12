Un 'thriller' pata negra Lucía Quintana y Pepe Viyuela, en una escena de 'Matadero'. :: ANTENA 3 Antena 3 traslada el mundo de los sicarios y los narcos a un pueblo de Zamora en 'Matadero', una de sus apuestas para 2018 que presentó ayer en el Festival MIM Series MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 14 diciembre 2017, 08:26

Si los hermanos Cohen rodaran una serie en Zamora, probablemente se parecería a 'Matadero', el 'thriller' ibérico que presentó ayer Antena 3 en el Festival MIM Series de Madrid y que es una de las principales apuesta de la cadena para 2018. De la Minnesota de 'Fargo' a Torrecillas, a la España rural dónde varios ganaderos de cerdos mantienen una disputa por los precios, los capos de la droga son portugueses y los sicarios tienen acento gallego (Miguel de Lira) y murciano (Ginés García Millán). Como en un chiste de humor negro. Pese a los ingredientes, no se trata de una comedia, si el público se ríe será por las situaciones surrealistas que atraviesan sus protagonistas, Pepe Viyuela, que interpreta a Alfonso, un veterinario dócil sometido a extorsiones que se ve envuelto en un crimen cuando intenta sacar carácter, y su mujer, encarnada por Carmen Ruiz, que se siente realizada vendiendo productos de belleza y sueña con tener un 'pisito' en Torrevieja.

«Es mi primer papel dramático en televisión, papeles serios los he hecho en teatro. Cuando me lo propusieron lo tuve muy claro, era algo que no podía rechazar. Es un papel muy diferente a los que hecho hasta ahora. No tengo miedo a encasillarme, pero como actor me gustan los riesgos y esta serie me da esa posibilidad. Mi objetivo era pasarlo bien y me lo he pasado muy, muy bien», explicaba ayer el propio Viyuela, cuya última aparición televisiva la había hecho enfundado en el uniforme de la Guardia Civil de 'Olmos y Robles' (TVE).

Un traje que, en cambio, sí vestirá la hija del actor, Camila Viyuela. Ella interpretará a una agente aventajada, minuciosa y ninguneada por el resto de sus compañeros de cuartelillo. Cuando aparecen tres cadáveres asesinados a tiros, estos preferirán hacer la vista gorda para no molestar al alcalde en plenas fiestas del pueblo, pero ella insistirá en tirar del hilo. «Es el primer papel de larga duración que hago en televisión - apareció brevemente en dos episodios de 'Olmos y Robles'-, es un bombazo», confiesa la joven actriz.

Para el director de la serie, Jordi Frades, el objetivo era no caer en clichés estadounidenses, sino barrer para casa. «Hemos mezclado a actores conocidos por el público con otros menos mediáticos. Queríamos, sobre todo, que parecieran personajes normales, costumbristas, para huir de la imagen de gángsters americanos y otros héroes de película. Es un homenaje a los grandes del cine de España», señaló tras la proyección del primer capítulo de la serie a la prensa.

Rencillas porcinas

'Matadero' contará con 10 episodios que, en principio, tienen un final cerrado. Sin embargo, la cadena no descarta continuar la serie centrándose en alguno de sus personajes si el 'share' acompaña, como apuntó la directora de ficción de Atresmedia, Sonia Martínez. Un rodaje arrancó en agosto en varias localizaciones rurales de Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

Allí se recrea una España rural donde las rencillas familiares no están vinculadas al glamuroso mundo del vino, como en 'Falcon Crest'. Aquí las dinastías en lucha viven entre piaras de cochinos, «de los que salen algo más que jamones». «Son personajes cercanos, normales, como ésos de los que, una vez que asesinan, sus vecinos dicen que no se los imaginaban, porque parecían buenas personas», apunta Pepe Viyuela.