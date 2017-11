Tenso rifirrafe entre Rufián y Sergio Martín en directo en TVE: «Nos trata como imbéciles» El portavoz adjunto de ERC contestó con sarcasmo a las preguntas del presentador de los Desayunos de TVE, que mantuvo la entereza y le recordó al político cuál era su deber: «En una televisión privada esta actitud desdeñosa no se le hubieran aguantado» ABC Viernes, 3 noviembre 2017, 17:37

El ambiente sigue caldeado, pese a haberse sofocado el órdago secesionista de Cataluña con la aplicación del artículo 155. La Audiencia Nacional juzga ahora a los exmiembros del Govern, y el Tribunal Supremo a los que votaron la Declaración Unilateral de Independencia en la Mesa del Parlament, por rebelión, sedición y malversación. Algunos, como Carles Puigdemont, no han acudido a declarar, pero otros como Gabriel Rufián sí se han desplazado hasta el Supremo, para apoyar a los que han ido a testificar.

Sergio Martín, presentador de los Desayunos de TVE, ha conectado en directo con el portavoz adjunto de ERC para preguntarle sobre el ambiente en el Supremo, los ánimos y el última hora de las declaraciones. Pero Rufián, con su clásico tono, terminó contestando con soberbia a las preguntas planteadas por el periodista de la cadena pública.

Rufián aseguró que no era un juicio justo, y Sergio Martín le respondió si no era justicia interrogar a quienes han incumplido la ley, cuestión que no gustó al de ERC: «Bueno, también incumplieron la ley los de la Gürtel y no enfada tanto a según quién».

Lea el artículo completo en ABC.es.