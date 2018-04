Siete millones de espectadores vieron la chilena de Ronaldo

SUBEN

-‘Fútbol, Champions League: Juventus-Real Madrid’: La Champions regresó con fuerza a Antena 3 con el partido de cuartos de final entre la Juventus y el Real Madrid, que ganaron los blancos por tres goles a cero. El encuentro reunió a 7.264.000 espectadores con el 38,4% de ‘share’.

-‘Supervivientes’: Los robinsones de Telecinco siguen dando alegrías a la cadena de Mediaset. Ayer mantuvieron el tipo frente al arrastre de la Champions y reunieron a 2.696.000 espectadores con el 21,7% de ‘share’ en la nueva gala del martes.

-‘Telediario 1’: El informativo de las 15.00 horas de TVE vuelve a liderar un día más su franja horaria. Ayer congregó a 2.124.000 espectadores con el 16,1% de la cuota de pantalla.

BAJAN

-‘Hora Punta’: El programa que conduce Javier Cárdenas en TVE fue uno de los que más sufrió con la competencia directa con el partido de Champions. ‘Hora Punta’ cayó hasta el 5,3% de ‘share’ con 1.100.000 espectadores, 1,1 puntos por debajo de lo promediado la semana pasada.

-'First dates: Especial second dates’: La emisión especial del programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro no logra mejorar los datos del cine que la cadena de Mediaset emitió el martes pasado y se planta en un discreto 6,2% de cuota de pantalla con 1.042.000 espectadores, siete décimas menos que siete días antes.