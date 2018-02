Salpicón de sabuesos Octavi Pujades, Adriana Torrebejano, Álvaro Fontalba y Cristina Castaño, en sus papeles de policías. :: antena 3 Antena 3 estrena esta noche la comedia 'Cuerpo de élite', protagonizada por 'lo mejor' de la Ertzaintza, Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. «No son 'Mortadelo y Filemón'», advierten MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 6 febrero 2018, 08:17

Si las cosas se ponen feas, el último recurso del Ministerio del Interior es el 'Cuerpo de élite', una patrulla secreta formada por los mejores agentes de las fuerzas de seguridad del Estado: Mossos D'Esquadra, Ertzaintza, Policía Nacional y la Guardia Civil. Este peculiar grupo es la base de otra comedia televisiva que bebe del cine y los tópicos regionales, como ya sucediera en el caso de 'Ocho apellidos vascos' y su secuela 'Allí abajo'. En esta ocasión, la serie vuelve a llegar de la mano de Antena 3 (esta noche, a partir de las 22.30 horas) y está basada en la película homónima de 2016, aunque protagonizada por Cristina Castaño, Octavi Pujades, Adriana Torrebejano, Álvaro Fontalba y Canco Rodríguez.

Y sus cometidos tratarán temas de actualidad como rescatar al sobrino del Rey, convencer a una baronesa que quiere trasladar su museo fuera del país, investigar las 'tarjetas black' o a una importante familia catalana que tiene su dinero en Andorra. «No nombramos apellidos, pero todos tenemos en mente los nombres para que el espectador entre en el juego. Aunque puedan parecer historias de 'Mortadelo y Filemón' no hay nada de eso, es una serie muy normal, huimos de ese mundo loco, no hace falta tener 12 años para verla. Está más cercana a 'Los hombres de Paco' porque, aunque hay comedia, tiene conflictos reales entre sus protagonistas», explicó Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia, durante la presentación de la serie a los medios.

Los cinco hombres y mujeres de cuyo trabajo dependerá la estabilidad del país son Berta Capdevila (Torrebejano), la mejor mosso de su promoción; Ximo Moltó (Pujades), un agente valenciano de los Tedax conocido como 'el Mozart de la pólvora'; Elena Rodríguez (Castaño), una boina verde madrileña del instituto armado; Josemari Zabaleta (Fontalba), un ertzaina partidario de arreglar los problemas dialogando, y Salva Baeza (Rodríguez), el policía local más implacable de Málaga.

«Somos guerrilleras»

«Aunque se nos ubica a cada uno en una región, no va a haber chistes autonómicos como en la película. De todas formas, pese a que mi personaje sea madrileña, tiene ascendencia gallega, y eso me lo han respetado. Lo que no me imaginaba es la cantidad de acción que tenemos para ser una comedia. Nos han entrenado en defensa personal, manejo de armas, detenciones.», comenta a este periódico la actriz Cristina Castaño, nacida en Lugo.

-¿Se ensalza o se ridiculiza a los cuerpos de seguridad?

-No ridiculizamos a las diferentes policías del país. Evidentemente, es una comedia y se hace una sátira con los personajes, que a veces son torpes. Lo que sí está muy bien es que los personajes femeninos, como el mío y el de la mossa, son muy respetados por sus compañeros por lo guerrilleras que son.

Los mandos de esta patrulla también tendrán su trama en la serie. Joaquín Reyes, que presentó el pasado sábado la gala de los Goya junto a su compañero 'chanante' Ernesto Sevilla, interpretará a Julián Ocaña, un ministro de Interior sin dotes de mando y que se las verá con Ramón Ocaña, el líder de la oposición, al que da vida El Langui.

Si la serie, que aún se encuentra rodando sus últimas secuencias, cumple las expectativas, tendrá una duración de trece episodios de 70 minutos en su primera temporada. El objetivo de la cadena es «asentar» una comedia en su parrilla que logre hacer sombra a 'La que se avecina' (Telecinco), el verdadero objetivo a batir de este 'Cuerpo de Élite'.