Ana Rosa Quintana y María Casado cancelan la emisión de sus programas Más de un millar de periodistas se concentran contra la «injusticia laboral» COLPISA Madrid Jueves, 8 marzo 2018, 19:04

Ana Rosa Quintana y María Casado han pasado a la acción. Las presentadoras no solo se han sumado a la huelga feminista, sino que han tomado la decisión de suspender sus programas.

Quintana, que ya anunció que haría un parón para unirse a la manifestación de las periodistas en la huelga del 8M, ha enviado esta mañana, antes de que comenzara el programa, un mensaje a través de Twitter en el que anunciaba que no iba a emitirse: "Si las mujeres paramos, que se note. No hay programa". En este espacio estaba prevista la intervención de Fátima Báñez, Inés Arrimadas, Carmen Calvo e Irene Montero.

Además, en respuesta a un internauta que apuntaba la posibilidad de que se hubiera cancelado el espacio porque las técnicas habían hecho huelga, Quintana ha confirmado que la decisión de no hacerlo ha sido suya. "Siento decepcionarte. La decisión ha sido mía y la cadena me ha apoyado. Había programa y equipo", ha subrayado en un tuit. Por esta razón, Telecinco se ha visto obligado a repetir el último programa de 'La Voz Kids'.

Siento decepcionarte. La decisión ha sido mia y la cadena me ha apoyado. Había programa y equipo. https://t.co/sd3CFijH9m — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 8 de marzo de 2018

La misma senda ha seguido el programa 'La Mañana' de La 1, de TVE, presentado por María Casado, que tampoco se ha emitido por la huelga feminista de este jueves 8 de marzo. En su lugar, se ha emitido 'Españoles por el mundo'.

La presentadora de 'Espejo Público' de Antena 3, Susanna Griso, tampoco ha acudido este jueves 8 de marzo a su programa para unirse a la huelga feminista. A diferencia del 'Programa de Ana Rosa' y de 'La Mañana de La 1', el espacio no ha cancelado su emisión y ha sido presentado por Albert Castillón. "Las periodistas paramos, pero no nos detenemos. Ayer grabé un mensaje desde casa para arrancar a las 9 @EspejoPublico. Y estos días he entrevistado a mujeres que han roto barreras. A las 12.30h nos vemos en Callao", anunciaba Griso en su cuenta de Twitter.

Las periodistas paramos, pero no nos detenemos. Ayer grabé un mensaje desde casa para arrancar a las 9 @EspejoPublico. Y estos días he entrevistado a mujeres que han roto barreras. A las 12,30h nos vemos en Callao. https://t.co/OQXDlV8mfZ — Susanna Griso (@susannagriso) 8 de marzo de 2018

En la radio, la presentadora de 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, Pepa Bueno, la única mujer que conduce un programa matinal nacional, también se ha sumado a la huelga y el programa ha sido presentado por su compañero Aimar Bretos. Durante la madrugada, ya en el programa de 'Hablar por Hablar' se notaba la ausencia de Macarena Berlín, que era sustituida por Roberto Sánchez. Según informan desde la cadena, ninguna de las voces femeninas saldrá en antena este jueves.

Las series 'Acacias 38', 'El secreto del puente viejo' y 'Amar es para siempre' han cancelado sus rodajes este jueves con motivo del 8-M, mientras que la obra teatral 'Toc toc' ha cancelado la representación prevista para esta jornada, según han confirmado a Europa Press fuentes del sindicato la Unión de Actores.

Asimismo, una larga lista de teatros han adelantado a la Unión de Actores su intención de unirse al retraso de 15 minutos en las funciones de este jueves. Entre ellos se encuentran el Teatro Alfil, el Teatro Calderón, el Teatro Cofidis Alcázar, el Teatro Español, el Teatro Fígaro, el Teatro de la Comedia, el Teatro Nuevo Apolo, el Teatro Abadía o el Teatro Azarte.

Además, también retrasarán su función el Nuevo Teatro Alcalá, el Teatro Maravillas, el Teatro Lara, el Teatro de la Luz Phillips Gran Vía, el Teatro Príncipe, el Teatro Kamikaze, el Teatro Coliseum, el Teatro Rialto, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Reina Victoria y el Teatro Marquina.

Concentración de periodistas

Más de un millar de periodistas se han concentrado hoy en la madrileña plaza de Callao bajo el lema "las periodistas paramos" para denunciar la "injusticia laboral" que sufren las mujeres en los medios de comunicación.

En la concentración se ha leído un manifiesto - firmado hasta el momento por 7.700 profesionales- en el que se reivindica la "necesidad de cambiar la estructura social actual", según ha declarado a EFE la periodista Mariola Lourido, una de las promotoras del movimiento, que ha señalado que las informadoras son "el altavoz de las mujeres que sufren día a día estos problemas".

La lectura ha comenzado con el despliegue de una pancarta con el título "#Lasperiodistasparamos" y, entre gritos de "ni una menos", ha introducido el texto Ana Requena. "Somos conscientes de la relevancia social de nuestro trabajo y, por eso, mostramos también nuestra preocupación por la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y aportaciones de las mujeres. El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo", ha afirmado.