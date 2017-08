Risas en ocho idiomas Grabación de la versión italiana de 'Vergüenza ajena'. :: R .c. Varias cadenas internacionales se reúnen en Madrid para grabar 'Vergüenza ajena' (MTV) y 'Ben 10 Challenge' (Boing). Comparten plató, pero cambian público y presentador MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 3 agosto 2017, 10:23

¿Qué hacen un alemán, un italiano, un holandés y un español en el mismo plató de televisión? Lo que podría parecer el inicio de un chiste es una nueva forma de producción que se está abriendo paso en nuestro país de forma exitosa. El objetivo es simple, varias cadenas de distintas nacionalidades se unen para grabar un mismo programa con el objetivo de abaratar costes y aspirar a una mejor calidad al sumar los presupuestos de todas ellas. Usan el mismo decorado, los mismos maquilladores y cámaras y hasta se traen al público de casa, porque las risas suenan parecido en todos los idiomas pero para ello hay que entender las bromas. En Madrid ya lo han hecho con las dos temporadas de 'Vergüenza ajena' ('Ridiculousness'), para los canales europeos y árabes de la MTV, y con 'Ben 10 Challenge', que este verano graban Boing (Mediaset) y otros ocho territorios continentales.

«En España siempre se había intentado porque en Latinoamérica es algo habitual. Siempre hemos creído que nuestro país es un sitio óptimo para hacerlo por su cercanía con el resto de países europeos, con el norte de África e incluso con Oriente Medio. Pero cuesta mucho convencer a estas grandes compañías internacionales porque siempre hay que aunar muchos intereses. La primera vez lo conseguimos gracias a la confianza de Viacom y después de ese trabajo hemos podido abrir más puertas», explica a este periódico Íñigo Pérez, uno de los socios fundadores de la productora La Competencia, pionera en nuestro país de este tipo de coproducciones.

En el caso particular de 'Ben 10 Challenge', un concurso infantil de temática de superhéroes, para las cadenas que lo graban hubiera sido imposible contar con el espectacular plató que han levantado. «Es digno de cualquier programa de 'prime time' de cadena nacional grande, no solo de España. Tiene unas calidades brutales, la pantalla es gigantesca, de largo tiene 24 metros. Al final estamos produciendo un programa para canales de TDT y temáticos, y gracias a unirse consiguen tener en su parrilla un producto de mucha calidad sin tener que hacer un gran esfuerzo económico», añade Pérez.

Abaratar costes permite a cada cadena mejorar la calidad del formato

Gracias a este sistema, un canal infantil de TDT como Boing, que suma un 'share' del 1,5%, se ha podido permitir grabar en unos decorados diseñados por una de las empresas punteras del sector, ITS. Ellos diseñaron todas las pruebas del concurso en Los Ángeles y las enviaron por barco hasta España.

Empleo estable

De media tardan una semana en grabar una temporada completa para un país concreto. Luego cambian el presentador, el público y los concursantes, pero se mantiene el resto del equipo. «Es bueno para la industria televisiva de nuestro país, da trabajo a más de 200 personas en cada programa, empleo estable porque son muchos meses de producción. Eso al final es muy bueno, porque generamos otro tipo de clientes en un mercado como el español que es muy estrecho. Salir fuera siempre ha sido una necesidad para nosotros», confiesa el productor.

Al otro lado de los focos está David Amor, el conductor de la versión española de 'Ben 10 Challenge'. Él no se ha podido fijar en cómo lo han hecho sus compañeros italianos, franceses o alemanes, ya que ha sido el primero en probarse. «No sé si me imitan a mí o por dónde irá la cosa, solo sé que no he pensado mucho en eso, he ido a ciegas, pero me imagino que verán atentamente el piloto y luego adaptarán el formato a su estilo de presentar», comenta él.