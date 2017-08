«No me quitan el sueño las audiencias» El actor y cómico Dani Martínez se ha quedado este año sin vacaciones, pero está satisfecho con la marcha de Dani&Flo tras seis meses de emisión en Cuatro SUSANA ZAMORA Sábado, 26 agosto 2017, 09:26

Dani&Flo (Cuatro, 15.45 horas) compite cada sobremesa por arañarle espectadores a su principal rival (Zapeando, en La Sexta). Pero para Dani Martínez, copresentador del programa junto a Florentino Fernández, «la amistad que tengo con compañeros de la competencia está muy por encima de las audiencias».

-Toca hacer balance después de seis meses en la parrilla. ¿Ha merecido la pena quedarse sin vacaciones?

-Sí, sobre todo por las ganas que tenía de volver a trabajar con Florentino, y también porque cada mes el programa gana más espectadores.

-¿Se levanta pensando en las audiencias?

-En absoluto, nunca me han quitado el sueño. Mi norma es estar a la altura del trabajo que hago, irme a casa orgulloso y que quienes me vean, sean muchos o pocos, estén satisfechos. No sería feliz haciendo un formato en el que no creo, aunque me viese media España.

-Tras un mal dato, ¿ha temido que eliminasen su programa?

-No, porque la cadena sabe cómo son estos formatos. Desde el principio ha depositado una gran confianza en nosotros y eso nos ha dado mucha tranquilidad.

-¿Algún plato fuerte en Dani&Flo para el otoño?

-Tenemos uno muy, muy fuerte para el mes de septiembre, pero solo puedo adelantar que estamos trabajando en nuevas secciones y viendo si incorporamos algún colaborador más.

-Dani&Flo, ¿por qué no Flo&Dani?

-Flo tiene la teoría de que la gente no me conoce tanto como a él y ha tenido el detalle de ponerme a mí primero. Yo digo que como él está acabado intenta poner una cara más joven delante para levantarlo. Al margen de las bromas, el verdadero motivo es fonético porque la 'i' de Dani sirve para unir el nombre de Flo y suena más fluido.

-Tanta convivencia con Florentino, ¿ha puesto en peligro alguna vez la relación que mantienen?

-Jamás. Hay dos cosas que nos unen por encima de todo: el humor y su generosidad. Flo es una superestrella, pero siempre se esfuerza por que brille yo.

-Actor, cómico, presentador, monologuista, imitador, chico de anuncio y muy fan de Julio Iglesias. ¿Qué más oculta Dani Martínez?

-También soy productor. Ahora estoy organizando junto a otro socio un concierto de música indie para el 2 de diciembre en Valladolid. Y de Julio Iglesias soy superfan desde niño, cuando todos los fines de semana mi madre ponía bien temprano el tocadiscos con canciones de él y siempre me levantaba escuchándolo. Soy 'julista' a tope.

-¿En cuál de ellos se siente más cómodo?

-En la radio, quizá. Por eso nunca he dejado de hacer programas en este formato, como 'Tiempo de juego'. Me permite improvisar y es más pausada que la televisión.

-¿Por qué proyecto abandonaría el programa?

-Flo tiene una espinita clavada con la dirección y siempre me dice que algún día me va a dirigir en un papel dramático. Si saliese, me encantaría.

-¿Se toma la vida con tanto humor como en el programa?

-Intento ser una persona alegre y ser el motor para mis amigos. Siempre hay días malos, pero procuro que el público no lo note, se merece que esté al 200%.

-¿Cuántas salidas de guion tienen en el directo de cada tarde?

-Somos incontrolables. El guion lo hacemos casi nuestro. Hay una escaleta que seguimos, pero improvisamos desde el primer minuto. Esa es la esencia de Dani&Flo y quizá lo que más gusta al público.