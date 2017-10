Los programas de 'Viceland', el canal de Spike Jonze, llegan a España Cartel de presentación de 'Gaycation'. 'Gaycation', 'Blackmartket', 'F*ck That’s Delicious' y 'Vice World of Sports' se emitirán en Odisea R. C. Jueves, 19 octubre 2017, 23:42

Desde que Viceland comenzara a emitir en Norteamérica, la expansión del canal destinado a los jóvenes ha sido rápida y llamativa. Dirigida por el productor Eddy Moretti y por el oscarizado guionista y director Spike Jonze ('Her', 'Cómo ser John Malkovich', 'Donde viven los monstruos') su particular presentación de la realidad ha sido reconocida por crítica y público y ha logrado expandirse por los cinco continentes. El turno para España ha llegado gracias a Odisea, un canal orientado al mundo documental. Empezará con 'Gaycation', 'F*ck That’s Delicious', 'Vice World of Sports' y 'Blackmarket'.

El primero de los programas consiste en una visión sobre el mundo LGBTQ con Ellen Page ('Juno') como madrina y narradora de un producto que ha sido candidato en dos ocasiones en los premios Emmy. Ideado por Jonze, los episodios habituales para conocer el mundo gay en Japón, Estados Unidos, Brasil o Jamaica se combinan con especiales como el rodado en torno al ataque homófobo en Orlando.

La segunda de las novedades ('F*ck That’s Delicious') es la particular visión del rapero Action Bronson de la gastronomía en las calles. El cantante, quien anteriormente fue chef, se embarca en un camino para conocer diferentes productos de comida callejera acompañado en muchas ocasiones por sus colegas de profesión.

'Vice World of Sports' es un acercamiento al mundo del deporte desde novedosos puntos de vista que ha sido recnocido por la crítica. Una prisión de máxima seguridad de Uganda que organiza una liga de fútbol o el baloncesto en una reserva de indios nativos son los objetivos de algunos de sus espisodios en la primera temporada, mientras que en la segunda se concentra en rivalidades peculiares como en el protofútbol del 'Calcio Storico'.

Por último, 'Blackmarket' se adentra en el mundo del comercio ilegal de la mano del actor Michael K. Williams, quien fuera uno de los protagonistas de 'The Wire' al intepretar a Omar Little, uno de los personajes más icónicos de la serie. Drogas, coches robados, armas y todo tipo de productos en venta de manera ilegal se pasean ante la cámara en lugares tan diferentes como Nueva Jersey o los túneles de Gaza.