«Al principio, la Policía nos vigilaba» «La gente anuncia más demandas de las que luego formaliza», desvela la periodista. :: la sexta Gloria Serra cumple siete años siendo el rostro y la voz de 'Equipo de investigación'.El programa de reportajes de La Sexta lo celebra hoy buscando el paradero del fugitivo Antonio Anglés MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 26 enero 2018, 09:20

En la ficha de la Interpol de Antonio Anglés, acusado de asesinar a tres jóvenes en Alcàsser en 1992, figura un símbolo rojo, el mismo con el que se marca a los fugitivos más buscados del mundo. Gloria Serra (Barcelona, 1963) y su 'Equipo de investigación' se han propuesto recabar pistas sobre su paradero entrevistando a 25 testigos que hasta ahora no habían dado la cara en televisión. Se trata de su primer programa especial, que coincide con el séptimo aniversario del formato de reportajes de La Sexta (esta noche, a partir de las 22.30 horas). «Muchos compañeros no hicieron bien su trabajo entonces», afirma.

- Se trata de un tema muy delicado.

- Lo hemos tratado como cualquier otra historia, ¿qué pruebas tenemos, dónde pudo esconderse...? Y a eso nos hemos remitido. Pero vimos enseguida que no podía ser un programa normal.

- ¿Cómo recuerda aquel crimen?

- Fue tremendo, estaba trabajando en TVE en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Recuerdo el enorme impacto del crimen, nos destrozó como país. Pero lo que más me ha impactado fue el oportunismo de muchos compañeros que no hicieron bien su trabajo. Por eso le debíamos una en 'Equipo de investigación', con hechos probados, sin teorías 'conspiranoicas'.

- ¿Se han repetido esos errores con Diana Quer?

- Como ocurren con los casos mediáticos de este perfil. Siempre que desaparece alguien existe la tentación de pensar que no es tan simple que un desalmado cometa una atrocidad. Esto ocurre desde el asesinato de Kennedy hasta hoy. Nuestro trabajo es alejarnos de esa tentación.

- ¿Después de siete años, qué les espera ahora?

- Seguir haciendo lo mismo que hacemos. El gran valor de este programa son 270 reportajes que no siempre gustan, por eso es un lujo que sigamos adelante. Nadie en el mundo en televisión hace tantos reportajes de 60 minutos dedicados a un único tema. La novedad es que vamos a contar con tres programas especiales.

- ¿La Policía les ha paralizado algún reportaje?

- Al principio, cuando no éramos muy conocidos, sí que nos ocurría. Haciendo una vigilancia en coche nos vigilaban a nosotros. Nuestra norma es no interferir, confiar en su criterio. Si nos dicen que hay que parar, paramos. Con el tiempo, hemos desarrollado una buena relación, nos facilitan datos. También al contrario; recuerdo un alunicero buscado por la Policía que aceptó dar la cara en nuestro programa por pura vanidad y acabó siendo detenido.

Crear escuela

- ¿De qué reportaje se siente menos orgullosa?

- Ha habido algunos casos en los que nos hubiera gustado poner más en evidencia lo que sabíamos, pero no teníamos pruebas para tirarnos a la piscina. No puedo dar más datos por no entrar en la difamación, son líneas que no cruzamos.

- ¿La investigación periodística es solo cuestión de dinero?

- Es lo más importante. Con 100.000 euros y dos años ganas el Pulitzer. Luego entra tu labor y tus ganas, pero sin esa premisa no se puede.

- ¿Reciben muchas llamadas los lunes?

- Nunca nos llegan, la gente anuncia más demandas de las que luego formaliza. Ha habido alguna, pero tenemos una estadística apabullante, todas han sido falladas a nuestro favor.

- ¿Le llegan ofertas de la competencia?

- La competencia ha empezado a hacer programas similares e incluso han fichado a reporteros nuestros, pero eso quiere decir que hemos creado escuela. Yo recibo llamadas, de esas 'para comer' (risas). Este es un mundo en el que la gente se llama mucho para comer. Yo me fui muy contenta de Mediaset, ha sido mi casa, pero Atresmedia se ajusta más a mis habilidades.