Le preguntan si conoce la Alhambra y responde: «Sí, la cerveza, yo beber... todo»

¿Quién quiere casarse con mi hijo? regresa a la televisión en su quinta temporada con otras cinco historias por vivir, cinco solteros de oro, cada uno en su peculiar estilo, que acuden al programa a encontrar el amor, acompañados de sus no menos originales progenitoras. «Madres del mundo, podéis volver a sonreír», anunció Luján Argüelles, que vuelve a ejercer de suma sacerdotisa del amor.

Que si unas no conocen la Alhambra, o creen que es una cerveza, «van enseñando... antes de tiempo», imitan a la mujer del tiempo o a Shakira. Las candidatas, internacionales y bastante suyas, como los solteros, pusieron el resto en la inauguración de la quinta temporada de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. Una en la que no faltó la emoción de algún sensible candidato a encontrar el amor. Pero, como de costumbre, fueron las madres las que robaron el protagonismo y dieron mucho más juego.

