«Esta policía es como Sherlock Holmes»

Por más que nos cueste no pensar en ella como Karina (el eterno amor de Carlos Alcántara), Elena Rivera está a punto de enfundarse el uniforme de policía y comenzar a patrullar las calles del Distrito Sur. 'Servir y Proteger', la serie diaria producida por TVE en colaboración con Plano a Plano, incorpora a la joven zaragozana para que dé vida a Elena Ruiz, una inspectora en prácticas, tan rápida y avispada que no tardará en dejar impresionado al personal y crearse algún que otro enemigo.

- Trece años interpretando a una chica valiente e independiente en 'Cuéntame' y ahora se va a poner en la piel de una inspectora de armas tomar.

- Sí, pero no creas. No es exactamente igual. Karina era valiente e independiente y, desde luego, tenía carácter, pero también era transparente. Elena, la inspectora en prácticas que llega a la comisaría de Distrito Sur, tiene un secreto, un talón de Aquiles que marca toda su historia y que es la clave del personaje, pero que no se puede desvelar.

- Lo que está claro es que la Elena-inspectora es una lince, una suerte de Sherlock Holmes.

- Sí, es verdad. Elena es muy lista y muy observadora, y desde el minuto uno sorprende a todos porque es súper rápida. Tiene un don, como Sherlock.

- ¿Cómo aprende uno a comportarse como un agente de verdad?¿Se ha visto todas las series americanas?

- En 'Servir y Proteger' tenemos a un policía para asesorarnos y enseñarnos. El primer día de rodaje me pasé con él toda la mañana. Me iba contando cómo funciona todo y fue fenomenal. Una parte era teoría, muchos detalles sobre un trabajo del que los ciudadanos de a pie no tenemos ni idea, y después práctica.

- ¿Ha cambiado su percepción del trabajo de policía?

- Mucho. Cuando los ves por la calle los sientes como algo lejano. Piensas: 'ahí van, si ocurre algo malo los llamamos', pero poco más. He descubierto que trabajan siempre en equipo, que no hacen nada de forma aislada o porque sí. Desde luego, ha sido una sorpresa.

- Tirso Calero, creador, coordinador de guion y coproductor ejecutivo de la serie, ha dicho que ha escrito el personaje de Elena Ruiz pensando en usted. Debe de ser un gusto que la traten a una así...

- ¡Hombre! ¡Imagínate! Me llamaron para comentarme que querían añadir un personaje a la serie, darle un giro a la historia incorporando a alguien capaz de abrir un nuevo abanico de reacciones y que, además, como esconde un secreto, introduzca una buena dosis de intriga. Y, aunque no es fácil, porque tengo que ir mostrando esa otra cara muy poco a poco, también es muy interesante.

- Usted es cosecha del 92. Ahora que andamos celebrando el 25 aniversario de unas cuantas cosas buenas que pasaron aquel año en territorio patrio, ¿cree que eso imprime carácter?

- Jajaja..., creo que sí. Aunque suelo reírme mucho y tengo un temperamento alegre, la verdad es que también tengo carácter.

- Entró en 'Cuéntame' después de haber ganado 'Se busca una estrella', el programa que presentaba Bertín Osborne y que trataba de descubrir jóvenes talentos musicales. Su primer éxito, y solo tenía ocho años ¿No ha vuelto a cantar?

- Hace unos meses fui como invitada a un programa de 'Tu cara me suena' y me encantó. Me hizo súper feliz. Ahora no tengo mucho tiempo para dedicarme a la música, pero ahí está. La música es mi debilidad.