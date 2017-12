TVE se plantea no medir sus audiencias Última gala de 'Operación Triunfo', una de las principales apuestas de la cadena pública esta temporada. :: tve El presidente de la cadena pública, José Antonio Sánchez, amenaza con abandonar los audímetros.«Los sistemas de medición deberían evolucionar constantemente», sostiene MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 1 diciembre 2017, 08:31

En nuestro país hay 4.755 hogares, con un total de 11.503 ocupantes, que cuentan con un audímetro conectado al televisor. Con los datos que arrojan de manera confidencial, la empresa Kantar Media registra las audiencias generales, por edad y por sexo, gracias a que cada miembro de la familia dispone de un mando personal que activa cada vez que ve un programa. Estos resultados son de vital importancia para las cadenas privadas, ya que se juegan unos 2.000 millones de euros que los anunciantes pagan en función del número de espectadores, y también para la pública, que justifica con estos datos su impacto en la sociedad. Sin embargo, cuando las cifras de 'share' no son satisfactorias, es habitual quejarse al mensajero. Ya lo hizo Telecinco en 2014, cuando no era líder, y Antena 3 y las autonómicas el año pasado. El último en criticar a la consultora, que tiene el monopolio en España, ha sido el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, que incluso ha amenazado con abandonar este sistema de medición.

«Estos sistemas deberían evolucionar constantemente, adecuándose a los cambios sociales y a los nuevos hábitos de consumo. El actual no ofrece una imagen fiel del seguimiento de determinadas emisiones como las del Canal 24 Horas. Estamos en un periodo de reflexión, considerando si interesa o no a un medio como RTVE, que no tiene publicidad, y por lo tanto, no tiene intereses comerciales, mantenerse dentro de las mediciones», explicó Sánchez el pasado miércoles en la Comisión de Control a la que se sometió el ente público en el Congreso de los Diputados.

Consultados por este periódico, desde Kantar Media aseguran que no han recibido ninguna queja ni comunicación oficial por parte de RTVE. «Lo que sí podemos asegurar es que nuestros sistemas de medición son robustos, sólidos y están auditados», defiende un portavoz de la consultora. De hecho, el pasado mes de septiembre, aumentaron en 130 el número de audímetros en los hogares españoles para ajustarse al crecimiento poblacional. Además de contabilizar, desde marzo, también a los invitados.

José Antonio Sánchez Presidente de RTVE «El actual sistema de medición no se adecúa a los cambiossociales y los nuevos hábitos de consumo»

Con esta proporción de mil audímetros por cada millón de habitantes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa el margen de error entre el 1 y el 5%. En el resto del mundo la situación es parecida, aunque España es el séptimo país con más aparatos medidores, superando a estados más poblados como Francia, que cuenta con 3.800 para una población que supera los 60 millones.

¿Y las plataformas?

Sin embargo, muchos profesionales del sector también se quejan de que esta forma tradicional de medir las audiencias se ha quedado obsoleta debido a que no refleja los nuevos métodos de consumo televisivo ni las plataformas de vídeo bajo demanda, como Netflix o HBO. Uno de ellos es Javier Olivares, cuya serie 'El Ministerio del Tiempo' puede llegar a sumar hasta 300.000 espectadores en los siete días posteriores a su emisión lineal, a través de la web de TVE, según datos de Barlovento. Una realidad cada vez más compleja que requiere de mediciones más precisas.