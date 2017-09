«No pacto las preguntas» Bertín Osborne regresa el martes a Telecinco para conducir una nueva entrega de 'Mi casa es la tuya'.Jorge Lorenzo, Garbiñe Muguruza y Jesús Calleja, entre los nuevos invitados MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 1 septiembre 2017, 08:14

Agosto llega a su fin y los rostros televisivos habituales vuelven a sus puestos. El siguiente en hacerlo será Bertín Osborne (Madrid, 1954), que regresa a Telecinco el próximo martes (a partir de las 22.30 horas) para conducir una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. Entre los nuevos invitados estarán el piloto Jorge Lorenzo, la tenista Garbiñe Muguruza o el aventurero Jesús Calleja. Los que no le visitarán son Julio Iglesias o Joan Manuel Serrat, que han dado calabazas al presentador. «También me gustaría tener un mano a mano con algún nacionalista catalán», advierte.

-¿Es cierto que va sin guion a las entrevistas?

-No tengo guion, pero me pasan información previa y, a veces, conozco bien a las personas que vienen al programa. Además, tenemos unas pautas, temas sobre los que tenemos que hablar. Lo importante es tirar del hilo.

-¿Ya se apaña con los fogones?

-Eso es una cosa dramática, un despropósito (risas). Y si encima nos tomamos tres o cuatro copas... Este verano he hecho un curso para aprender a encender los fogones.

-¿A qué invitado de la competencia le gustaría traer?

-Me gustaría tener a Matías Prats o a Susanna Griso. Hay muchos personajes de la competencia a los que me gustaría traer. Casi no quiero ponerles en el compromiso de llamarles, porque quizá no puedan salir en Telecinco por contrato.

-¿Y el qué más se le está resistiendo?

-Felipe González. Llevo hablándolo con él mucho tiempo y nunca viene. Me encantaría invitarlo, porque es un tipo muy interesante. Hay personas que nos han dicho directamente que no, como Julio Iglesias o Joan Manuel Serrat.

-¿Por qué no invita a Pablo Iglesias o Íñigo Errejón?

-Yo no soy el encargado de invitar a la gente a este programa. Me encantaría que vinieran y se les ha invitado, pero no han contestado. También me gustaría tener un mano a mano con algún nacionalista catalán, que nos explicara qué es lo que les hemos hecho. Lo estamos intentando.

-¿Hay alguien con el que no le apetezca sentarse?

-Con mucha gente, sobre todo con los aburridos, porque no disfruto el programa. También es cierto que me he llevado sorpresas con ciertos invitados que pensaba iban a ser aburridos y luego resultaron divertidísimos. Ojo, y al contrario también.

-¿Pacta preguntas con sus invitados?

-¡Jamás! Con ninguno he pactado una pregunta o temas tabú. Ni siquiera con el presidente del Gobierno. En una ocasión el invitado nos pidió que no saliera una respuesta, le daba mal rollo, y lo quitamos. Yo no procuro hacer una entrevista, solo una conversación. Seis horas dan para mucho, y si encima le largas unas copas se aflojan que ni te cuento.

«No soy periodista»

-¿Con qué motivación acude usted a las entrevistas?

-Con la de conocer a la persona que tengo enfrente, no quiero conseguir titulares. No hace falta preguntar cosas comprometidas... A no ser que el invitado me lo quiera contar él mismo, que ha pasado. Como no soy periodista, no tengo la obligación de preguntar ciertas cosas. Y quizá por eso algunos invitados vienen a mi programa y no van a otros.

-¿Si invitase a Belén Esteban, repercutiría negativamente la imagen del programa?

-No queremos cargar el programa con gente de Telecinco, para que no nos acusen de hacer autopromoción. Si hago un programa con Belén no voy a preguntar por cosas morbosas, le preguntaré si hace deporte, si le gusta algún partido político... Me importa poco lo que hizo o dejó de hacer con Jesulín.

-¿Qué opina del programa de Lolita?

-Ella lo hace muy bien, es muy natural. Cuando nos fuimos de TVE sabía que iban a tardar poco en sacar un programa como el nuestro. Tenía la duda de quién lo iba a presentar y pensaba que iba a hacerlo Juan y Medio. A Lolita le deseo mucho bien... A no ser que nos programen el mismo día (carcajada).

-¿Le gustaría presentar otro programa en Telecinco?

- Ya estamos grabando otro programa, muy divertido, pero completamente distinto de 'Mi casa es la tuya'. Lo estamos haciendo para reírnos.