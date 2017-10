'Operación Triunfo' y 'Stranger things' protagonizan la semana

SUBEN:

-'Operación Triunfo 2017': Dieciséis años después de la primera y exitosa edición de este concurso, La 1 recupera 'Operación Triunfo' con la intención de que los concursantes se conviertan en estrellas de la música como David Bisbal, Chenoa o David Bustamante. Roberto Leal será el conductor de 'OT 2017', cuya gala se emitirá cada lunes con un jurado formado por Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive, Manuel Martos y un miembro invitado que variará cada semana.

-'Stranger Things': Convertida en una serie de culto con solo una temporada, son muchos quienes esperan la segunda entrega de la serie de Netflix a partir del viernes con nuevas aventuras de la pandilla juvenil integrada por Dustin (Gaten Matarazzo), Luicas (Caleb McLaunghlin), Mike (Will Sinclair), Will (Noah Schnapp) y Once (Millie Bobby Brown), a la que se incorporarán nuevos miembro.

-'El Mago Pop: 48 horas con': DMAX celebra su quinta edición del Día de la Magia por todo lo alto, con la vuelta, el sábado y en programa doble del Mago Pop, con Antonio Díaz asombrando a los cantantes Chenoa y Antonio Orozco.

BAJAN:

-'Ella es tu padre': Mediaset vuelve a alterar la parrilla de Telecinco. Tras los discretos datos de audiencias de la mayor parte de sus apuestas del prime time, varía sus días de emisión. Es el caso de la comedia protagonizada por Carlos Santos que dejará de emitirse el martes para dejar paso al contenedor Cine 5 Estrellas.

-'¿Quién quiere casarse con mi hijo?': La quinta temporada comenzó en la noche de los miércoles pero, al ir dirigido al mismo tipo de público que 'La que se avecina', se trasladó a lunes cuando comenzó la ficción de los hermanos Caballero. Ahora, con su cambio a los lunes, el programa de Luján Argüelles vuelve a la noche de los miércoles.