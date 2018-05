«De niño veía jeringuillas en el campo de fútbol» Javier Rey interpreta al narco Sito Miñanco en la serie de Antena 3 'Fariña'.«No hemos dulcificado la historia», advierte MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 2 mayo 2018, 08:38

Durante la primera semana de rodaje de 'Fariña' (Antena 3, esta noche 22.30 horas), a Javier Rey (Noia, La Coruña, 1980) se le acercó una persona y le dijo: «Honra a Sito Miñanco». El recuerdo del narcotraficante gallego, al que interpreta, sigue indeleble en la zona de las Rías Baixas. La cadena supo aprovechar bien la noticia de su detención el pasado mes de febrero en Algeciras y el secuestro del libro homónimo de Nacho Carretero por parte de un juez. «Esta serie ha contribuido a madurar la ficción española», comenta Rey.

-¿Ya le llaman Sito por la calle?

-En el Festival de Málaga me gritaban cosas en gallego y sí, me llamaban Sito (risas). Estoy muy orgulloso de esta serie, de que la hayan hecho desde Galicia y con gallegos. Hemos formado una piña fuerte y se nota también en la pantalla.

-¿Que Sito siga vivo es más responsabilidad para usted?

-No. Básicamente, porque con esta serie pasa una cosa que, en general, en la ficción española no se suele dar: tuvimos mucho tiempo para trabajar. Pude prepararme el personaje solo, entrevistarme con gente muy dispar y llegar con una propuesta sólida a los ensayos. Sito empieza siendo un chavalito y se acaba convirtiendo en un gran capo, evoluciona mucho.

-¿Con quién habló?

-Con polis, con personas que trabajaron con él. Lo que pasa es que es un tema demasiado sensible. Siempre les decía que nunca iba a revelar sus nombres, porque la gente tiene su vida.

-¿Eso le ha cambiado la visión que tenía?

-Sí, yo tenía muchas lagunas y la serie me ha rellenado el puzle porque yo era muy pequeño en aquella época. De repente desaparecía gente por la drogadicción y a ti, que eres niño, te protegen y no te enteras. No hemos dulcificado la historia.

-¿Qué recuerdos tiene de aquella época?

-De jeringuillas en el campo de fútbol. Cuando tenía siete u ocho años había un grupo de tíos a los llamábamos 'los chavales', como si fueran mayores, pero tenían 16 años y estaban todo el día drogándose. A nosotros nos encantaban porque nos cuidaban el campo de fútbol, espantaban a los demás niños. Fueron desapareciendo poco a poco y eso es muy dramático.

-¿Qué le parece la denuncia de Laureano Oubiña contra la serie por la emisión de alguna secuencia de contenido sexual?

-Ahí no puedo entrar, es una decisión personal de un señor que decide que eso le ha hecho tanto daño que tiene que denunciar.

Siempre en exteriores

-¿Y las críticas por, supuestamente, ensalzar a un narco?

-Me parece que eso es ser adulto a la hora de contar una historia; no le decimos nunca al espectador lo que tiene que sentir. Solo ponemos una historia, lo que ocurrió desde una visión. Eso pasaba en la vida real y sigue ocurriendo ahora. No es normal que la primera semana se me acercara una persona diciendo que honrara a Sito Miñanco, que no destruya su halo. Si quieres contar una ficción enfangándote de verdad no lo puedes obviar.

-¿Fue duro el rodaje?

-Sí, porque no teníamos plató, estábamos siempre en exteriores. Es lo único duro, pero ya. Desde el primer día de rodaje sabíamos que estábamos haciendo una serie especial y eso es precioso, se disfruta mucho. Duro es estar en un proyecto en el que no crees.

-¿Está contento con el final que se le ha dado a 'Fariña'?

-Terminamos el rodaje en dos semanas, y estamos muy contentos porque el final es una cosa que pasó en la vida real. Si preguntas por la forma de contarlo, sí, nos enfangamos. La realidad es que la ficción española ha dado un paso adelante gracias a 'Fariña', ha contribuido a madurarla y ojalá vengan más así.

-Acaba de recibir la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga por 'Sin Fin'.

-Creo que esto es un buen espaldarazo para arrancar el recorrido de la peli. Estoy muy feliz por el premio, pero, sobre todo, por el equipo. Somos muy chiquitos y espero que esto la ponga en boca de los espectadores y quieran verla.