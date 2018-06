Hoy en día no hay cadena en la TDT que no cuente con un 'reality' que gire en torno a una casa de empeños. La moda nació con Richard Harrison, el patriarca de 'El precio de la historia', que en España emite Mega; un programa que él encabezó durante quince temporadas tras el mostrador de su negocio en Las Vegas. Un pionero del género. Apodado 'el viejo', Harrison falleció el pasado martes a los 77 años, según informó su hijo a través de Instagram. Las causas de la muerte no se han hecho públicas.