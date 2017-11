'Zorro' se aplica a un hombre inteligente, 'zorra' se usa para insultar a una mujer. Algo similar sucede con 'perro' y 'perra' o 'golfo' y 'golfa'. Este es solo un ejemplo de cómo el machismo está presente en lo cotidiano, incluso para las personas que no se definirían como tales. El periodista Jon Sistiaga (Irún, 1967) centra la cuarta temporada de su programa 'Tabú' (esta noche, canal #0 de Movistar+, a partir de las 22.00 horas) en este problema. Lo hará a través de cuatro reportajes en los que entrevistará a víctimas y maltratadores, a feministas, filósofos, psicólogos, abogadas y jueces.

- Otro tema 'Tabú'.

- Este es el 'Tabú' más periodístico de los que hemos hecho hasta ahora; hablar sobre la maldad o la muerte era algo más filosófico y difícil de llevar a la televisión. Esto es machismo, es lo que te encuentras al salir de casa o incluso en tu propio hogar. Por eso les dije a los jefes que aquí tenía que hablar todo Dios, aunque no gustara, porque hay testimonios que fastidia escuchar. El programa se llama 'Tabú', habla de esos estigmas que tenemos como sociedad, está dirigido a público inteligente capaz de sentarse a escuchar testimonios que les duelan.

«La sociedad está tan polarizada en torno a este asunto que habrá controversia»

- No le ha hecho falta salir de España esta vez.

- El machismo en España es un problemón que tenemos como sociedad. Podría irme a lugares como México, donde hay más feminicidios, pero quería hablar de mi madre, de mi hermana, de mis hijas... Este es un temazo que en cuanto lo sacas en una conversación todos nos lanzamos a opinar, porque nos ha afectado en algún momento.

- ¿Se considera machista?

- Cuando te metes a fondo en el tema te das cuenta de muchas cosas que habías pasado por alto. Sí, yo creo que todos somos machistas, o lo hemos sido, excepto quizá alguna que lleva tiempo trabajando desde el feminismo. Ahora me considero feminista.

- ¿Hubo algo concreto que le motivó a hacer este reportaje?

- Hace años, desde que dejé de hacer documentales aventureros, me planteé un producto nuevo. ¿Cómo puedo hablar desde una manera personal de temas que siempre he tratado como periodista? Con el machismo me pasaba eso. Hablas con tus amigos y saltan chispas. No significa lo mismo decir 'zorro' que 'zorra'.

- ¿Y el 'todos y todas'?

- En inglés no hay género, pero también diría que en Gran Bretaña existe el mismo problema de machismo. Creo que va mucho más atrás; si empezamos por el lenguaje metemos el dedo en la llaga, y en ese sentido los medios de comunicación tenemos una labor muy importante que hacer para no perpetuar roles, que ciertos tipos no se vean legitimados a ejercer un control de forma violenta.

Limitarse a contar

- Va a ser difícil contentar a todas las partes.

- Absolutamente, pero nosotros somos periodistas, no cambiamos nada, nos limitamos a contar. Sin embargo, 'Tabú' genera mucho debate y cuando hablamos de machismo nos damos cuenta de que nosotros también lo hemos hecho o lo han hecho personas de nuestro alrededor. Creo que la sociedad está tan polarizada en torno al tema del machismo que va a generar controversia. Habrá gente que piense que el lado más feminista no está representado o al revés, pero no me importa.

- Es un tema que incendia a las redes.

- 'Tabú' nunca ha tenido 'trolls' en internet, pero creo que ahora sí los vamos a tener (risas).

- ¿No se ha avanzado en los últimos años?

- Para nada; en España hay medios de comunicación que siguen poniendo el foco en la víctima de las violaciones, como el caso de 'La Manada'. En Estados Unidos hay un presidente que dice que a las tías hay que meterles mano en sus partes. No es no, y es una divisa que nos tenemos que poner todos.

- ¿Qué tema le gustaría abordar en un futuro?

- Me gustaría hacer un 'Tabú' sobre las drogas. En este caso no sería limitarnos a ir a la Cañada Real a decir que allí se trafica, incidiríamos en por qué llevamos 50 años luchando contra ellas y no se consigue ningún resultado pese a los recursos públicos que se destinan.