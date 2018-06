«He jugado al fútbol muchos años» La reportera María Gómez. :: mediaset María Gómez ha tomado el testigo de Sara Carbonero en el equipo de Mediaset que cubre el Mundial. «No creo que haya besazo este año» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 23 junio 2018, 11:42

El rostro más callejero del equipo que Mediaset desplazado al Mundial de Rusia es María Gómez (31, años). Para la joven reportera esta es su primera experiencia mundialista tras pasar por el plató de 'Dani & Flo' (Cuatro) y de Real Madrid TV. Aunque muchos la comparan con Sara Carbonero, la periodista que ocupó el mismo rol en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ella prefiere pasar página, «esas comparaciones son un poco machistas». - ¿Cómo se prepara un Mundial? - A una cita como esta se le tiene mucho respeto y eso hay que pagarlo con trabajo. Desde que me confirmaron que iba a venir a Rusia he estado estudiando mucho, ha sido como una oposición. No solo en lo deportivo, un Mundial no es solo fútbol. También he estudiado los cambios políticos recientes en el país, que han sido apasionantes, y me he hecho hasta un Máster en la figura de Putin como ente político.

- ¿Ya era futbolera? - Hay gente que no lo sabe, pero he jugado al fútbol bastantes años. Primero Fútbol-11, luego Fútbol Sala con doce años en un equipo en el que mi hermana era la capitana. Me gusta mucho porque lo he vivido y parece que el fútbol femenino tiene más visibilidad ahora, porque antes no nos federaban, íbamos con el colegio. Además estuve en Real Madrid Televisión y eso ayuda. - ¿Cómo lleva lo de ser la única chica en este equipo?

- Eso no es del todo cierto, hay más compañeras reporteras, productoras, técnicas. Al final en la foto soy la única mujer, pero hay más detrás. ¿Que faltan mujeres? Faltan en todas partes. La información deportiva la han hecho los hombres tradicionalmente, pero eso está cambiando.

«Si tenemos que ganar la final, que sea contra Brasil y con un partidazo»

- ¿Qué destaca de sus compañeros?

- Son muy divertidos, muy de la guasa. Camacho nos dirige como si fuera nuestro entrenador, Carreño está todo el día haciendo bromas. Es como un campamento de verano.

- Están haciendo muchas horas de vuelo.

- Es el país más extenso del mundo, una burrada de kilómetros cuadrados. El día que más vamos a volar en los partidos de grupo son dos horas y media de vuelo, a Kaliningrado. Pero espero que lleguemos a la final y nos comamos todos los aviones, muy feliz lo hago.

- ¿Su final soñada?

- El otro día pensaba que lo mejor sería que nos tocara algún equipo fácil, pero que nos toque la mejor selección enfrente. Si tenemos que ganar otra vez que sea contra Brasil, con un partidazo de escándalo. Pero que Neymar se tome una tila antes, eh.

- ¿Son asequibles los jugadores para los periodistas?

- Yo soy novata, igual gracias a eso me dejan llegar a ellos mejor. Ellos entienden el esfuerzo que está haciendo toda la prensa española, hay mucho trabajo respetuoso.

- Es inevitable que la comparen con Sara Carbonero.

- Ya han hecho todas las comparaciones y no me molesta. Entiendo que hay un tipo de marketing en todo esto pero las comparaciones son un poco machistas. Sara es una profesional estupenda y me desea lo mejor.

- En 2010 ella protagonizó un besazo con Iker Casilllas.

- No creo que haya besazo este año (carcajada). También es cierto que yo estoy más con los aficionados que con los jugadores, así que les pido a los aficionados que tampoco se abalancen. Yo se lo daría a mis compañeros, un achuchón el último día, como compañeros, algo que no voy a olvidar en mi vida.