José Rabadán: «La espada bajó sola» La primera parte del documental sobre José Rabadán, el 'asesino de la catana', ahonda en los detalles del triple crimen y en el perfil psicológico del parricida FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ Jueves, 30 noviembre 2017, 11:57

En la noche del miércoles el canal DMAX emitió la primera parte del documental 'Yo fui un asesino', sobre José Rabadán Pardo, el apodado como 'asesino de la catana', cuyos crímenes conmocionaron no sólo a la Región sino a toda España. El sábado 1 de abril del año 2000, hace poco más de 17 años, José Rabadán asesinó con una catana a sus padres y a su hermana de 9 años. El documental, que se enmarca dentro del género conocido como 'true crime' y que aborda desde diferentes puntos de vista sucesos reales, emitirá su segunda parte en la noche del jueves.

Durante esta primera parte se ha intentado ahondar en el perfil psicológico del asesino a través de su entorno cercano, quienes investigaron el caso de primera mano y también a través de su propio testimonio. Al principio el documental pone en relieve los detalles del crimen mediante las declaraciones tanto de Alfonso Navarro, comisario de la Policía Nacional, como de Juan Pedro Hernández, cirujano, y Miguel Cañivano, amigo de Rabadán durante su adolescencia, quien le define como inconstante con la mayoría de sus aficiones.

A través de los citados, del criminólogo José Antequera y de amigos de la familia o vecinos como Francisco Ros o Inmaculada Ferrando, recomponen los pormenores más 'externos' del triple asesinato antes de intentar sumergirse en la mente de José Rabadán, que aparece ante la cámara calmado y luciendo tatuajes por todo su cuerpo. Además de una araña en un brazo o unas letras chinas en su espalda (de las que no dice su significado pese a que las enseña a cámara) sorprende que lleva tatuadas tres cruces en el pecho, un claro simbolismo a las víctimas de su crimen.

Antes del esperado testimonio del protagonista, se intercalan imágenes de archivo bastante gráficas sobre la casa que grabaron los expertos como prueba criminológica y se trata el tema de su sentencia, 6 años de prisión. Su antiguo abogado, Pedro López Graña, menciona que fue «la mejor sentencia posible» y confía firmemente en que está rehabilitado, algo para lo que cree que tenía posibilidad desde que le conoció en prisión.

Rabadán incide a su vez en su total rehabilitación. Menciona literalmente que «Dios me ha salvado» y que «Cristo me compró con su preciosa sangre». Cree que si estuvo enfermo ya no lo está y que puede ser «un psicópata bueno que mira por los demás». Habla entonces sobre su afición a las armas orientales, la cual, asegura, estaba enraizada con las artes marciales. Cuenta que solía practicar con estrellas ninja y cuchillos en el monte, además de realizar cursos para aprender a manejarlas. «Digamos que quería llevar un tipo de vida más oriental».

