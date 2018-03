La jefa es Anabel Alonso José Corbacho y Anabel Alonso, de 'Dicho y hecho', el nuevo formato de humor de TVE para la noche de los viernes. :: R. C. TVE presenta 'Dicho y hecho', un programa de humor en el que cinco cómicos competirán en diferentes pruebas. «Más de una vez me han rechazado porque querían a un hombre» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 6 marzo 2018, 08:15

Ahora que el movimiento feminista es más fuerte que nunca, TVE ha decidido sentar en un trono a Anabel Alonso (Santurtzi, Bizkaia, 1964) y darle plenos poderes. La actriz será la jefa de un equipo de humoristas en 'Dicho y hecho', el nuevo formato que llega desde Inglaterra y que la cadena pública estrenará el próximo viernes (a partir de las 22.05 horas). A su derecha tendrá a José Corbacho como ayudante, un asesor que supervisará las pruebas surrealistas que ella encargue a los cinco cómicos que competirán semanalmente: Pablo Carbonell, David Fernández, Secun de la Rosa, Elena Furiase, Goizalde Núñez y Leonor Lavado.

«¡Aquí soy mandona, mandona! Como decía mi padre, 'porque lo digo yo y punto'. La verdad es que lo disfruto mucho aunque intento no ser excesivamente cruel. Hay mucho compañerismo pero me gusta picarles un poco. Por fin una mujer al frente de un programa de ingenio y humor. Me ha pasado más de una vez que me han rechazado como presentadora porque la cadena quería a un hombre. No entiendo los motivos, si es para un concurso, qué más da. Me gustaría saber los motivos», confiesa Anabel Alonso a este periódico.

«Me encuentro muy cómodo bajo el mando de Anabel, tenemos mucha química y además me siento como en casa, donde también soy el consorte (risas). Cuando no lo hago bien me riñe, así que intento hacerlo bien», explica Corbacho. La elección de ambos para conducir el programa no es casual, los dos ya demostraron estar muy compenetrados en la última edición de 'MasterChef Celebrity', en la que fueron concursantes, por eso TVE tuvo claro desde el principio que los quería como jefa y mandado.

En cuanto a la mecánica, habrá tres pruebas en exteriores y otras tres en plató cada semana. Las primeras se disputarán en un recinto denominado Villamandona, mientras que las segundas tendrán lugar en el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña, con público en directo. De este modo, los concursantes se enfrentarán a desafíos como derretir un bloque de hielo lo más rápido posible, pintar un cuadro mientras montan a caballo, o hinchar el globo más grande con los ojos vendados, entre otros.

«El premio gustará a todos»

Alonso será la encargada de repartir, «subjetivamente», los puntos según el desempeño y la imaginación mostrada por cada uno y de ese modo se elegirá al ganador de cada semana. Aunque, por ahora, la cadena prefiere no desvelar el premio final y solo señalan que «no será económico, aunque les va a gustar a todos».

Pruebas que recuerdan de alguna manera a otro formato que estuvo en la parrilla de Antena 3 hasta hace un par de años, 'Me resbala'. Aunque Corbacho, que también compitió en aquel programa, niega cualquier parecido: «Creo que no tiene parecido con 'Me resbala', excepto que en ambos tenemos a cómicos haciendo cosas. En aquel programa todas las pruebas estaban cerradas y aquí son diferentes, nunca son las mismas ni sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Además los exteriores enriquecen el resultado final, Villa-mandona es una casa real, con su salón, jardín, piscina.».