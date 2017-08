La hora de la verdad para los protagonistas de 'Juego de Tronos' 00:47 Así están las cosas entre los principales personajes de la ficción de la HBO antes de que este domingo se emita 'El dragón y el lobo', el capítulo final de esta entrega GABRIEL CUESTA Domingo, 27 agosto 2017, 12:52

Por fin está a la vuelta de la esquina 'El dragón y el lobo' (The Dragon and the Wolf), el último capítulo (7x07) de la séptima temporada de Juego de Tronos. En el tráiler del ansiado episodio, se deja entrever esa esperada reunión entre Jon Nieve y Cersei Lannister con la que él pretende conseguir una tregua para derrotar al Rey de la Noche y su ejército de muertos. ¿Cómo se resolverá ese encuentro en el que enseñarán a la reina el caminante blanco capturado?. De momento, nos conformamos con saber dónde y en qué situación se encuentra cada personaje antes de la última entrega de la temporada.

A partir de aquí, ¡SPOILERS!

Daenerys Targaryen

Khaleesi tiene sed de venganza. Por fin ha abierto los ojos y reconoce la existencia de los caminantes blancos. Eso sí, el precio que ha tenido que pagar ha sido muy caro. La madre de dragones ha perdido a su 'hijo' Viserion, abatido con una lanza por el Rey de la Noche en el rescate a Jon Nieve más allá del Muro. Daenerys ha dado su palabra al bastardo: combatirá al ejército de los muertos. ¿Habrá algo más que solo una alianza entre el lobo y el dragón en el último episodio? Lo que está claro es que está dispuesta a dejar de lado Poniente para poner fin a la gélida horda. Esta temporada no ha sido fructífera en cuanto a su estrategia para tomar el Trono de Hierro. Ha perdido a sus aliados tras el abordaje sorpresa de la Flota de Hierro, donde Euron Greyjoy asaltaba a la casa Dorne y a su sobrina Asha. Khaleesi se llevó un fiasco en Roca Casterly. Cayó en la trampa. Y es que la conquista resultó fácil porque el ejército Lannister había partido para derrotar a la casa Tyrell (su tercer gran aliado) y dar muerte a Olenna. De ahí, por miedo a la derrota, la precipitada decisión de prender a los Lannister y hacerlos arder con las llamaras de Drogon. Veremos cómo juega sus cartas en el futuro.

Jon Nieve

Su empeño en reunir a todos los frentes de la guerra de Poniente de cara a conseguir una tregua para derrotar al Rey de la Noche ha sido uno de los hilos conductores de la temporada. Eso sí, casi le cuesta la vida. Una vez más el rey de Invernalia se ha librado por los pelos. Parecía truncado el rescate de Daenerys a lomos de sus dragones, que se fue dejando a Jon a su suerte contra los muertos y salvar solo al resto (menos a Gendry, ya en el Muro) de la expedición: El Perro, Beric Dondarrio y Ser Davos. Pero ahí estaba el tío Benjen para sacarle las castañas del fuego y evitar una muerte segura. El hermano de Ned Stark se sacrificó por él y le cedió su caballo para que le llevara al Muro. Una grata sorpresa para Daenerys, que estaba tan disgustada por la perdida del bastardo como el de su dragón. Le cambió la cara al ver llegar a Nieve y ella le acompañó mientras reposaba en cama. Curado de sus heridas de guerra, reconoció a la Targaryen como su reina. Una escena que dejó bien claro que se desean mutuamente con ese roce de manos. La duda en este último capítulo es si por fin se desvela el parentesco de Jon Nieve con los Targaryen. Recordar que Eli le dijo a Sam en Antigua que Rhaegar había pedido nulidad matrimonial, lo que podría haber permitido que se casase con Lyanna Stark.

Tyrion Lannister

No son tiempos fáciles para Tyrion. El enano tiene dos frentes abiertos en este tramo final de la temporada. Por un lado, son cada vez más frecuentes las diferencias con Daenerys. La mano de la reina se muestra con semblante serio ante algunas decisiones tomadas por la Khaleesi: acabar con los Tarly, la masacre en la batalla del campo de fuego... Sus temores quedaron claros en la conversación con Varys. «Debéis encontrar el modo de que os escuche», le aconseja La Araña al ver semejanzas en Daenerys y su padre Aerys 'El Rey Loco'. «Soy su mano, no su cabeza», se justifica Tyrion. El otro frente es la irreparable ruptura con los Lannister. Ni tan siquiera su hermano Jaime -con el que siempre guardó una relación especial- es capaz de perdonarle por haber matado a su padre. «Le dije a Bron que si volvía a verte te partiría por la mitad», le espetó durante la reunión secreta en las mazmorras de la Fortaleza Roja. Difícilmente su persona sea razón de consenso entre ambos bandos, más bien todo lo contrario.

Sansa Stark

La hermana mayor de los Stark continúa al frente de Invernalia durante la ausencia de Jon Nieve. No es una papeleta fácil. Sansa tiene que lidiar con la picaresca figura de Meñique, la desconfianza de Arya y la presión de la gente de Invernailia, que critica duramente a Nieve por haber abandonado momentáneamente su tierra para negociar con Daenerys. Esa estrategia no ha sido bien acogida. Sansa es, sin duda, una de las grandes incógnitas de la temporada. Ya no es la niña inocente que era al comienzo de la serie. Ha madurado a base de golpes. ¿Qué pretende la joven?. A veces, parece que defiende el liderato de su hermano bastardo con la boca pequeña, incluso le ha desautorizado ante la plebe en alguna ocasión. Sin embargo ella asegura que confía en él. Está en el aire una posible traición para tomar el mando del norte. Y si Petyr Baelish pudiera contribuir a ello.

Cersei Lannister

La reina mueve sus ficha desde el Trono de Hierro. De momento, su estrategia bélica ha sido un éxito. Ha acabado con la casa Dorne como más le gusta, de la forma más cruel. Es su venganza por la muerte de Myrcella. En la memoria quedará ese beso de la muerte para que Ellaria Sand viera morir encadenada a su hija Tyene. Pura esencia Cersei. Gracias a aquel épico abordaje los Greyjoy han desaparecido también del mapa después de que Asha fuera vencida por su tío Euron. La muerte menos satisfactoria para la reina ha sido la de Olenna Tyrell, que se durmió para siempre de forma plácida gracias al veneno misericordioso que le dio Jaime Lannister. Cómo no, se llevó la reprimenda de la reina por dicha decisión. Justo en esa conversación se descubriría que vuelve a estar embarazada de su hermano. ¿La preñez la hará más prudente o más temeraria? «Todo cuanto se nos interponga lo destruiremos», le dijo a Jaime con rabia. «Por nuestra casa, por esto»... y se señaló al vientre. Un factor clave en su decisión para la posible tregua para hacer frente a los caminantes blancos.

El Rey de la Noche

El Rey de la Noche acecha Poniente. Su ejército es más temido que nunca. Ahora cuenta en sus filas con nada más y nada menos que con un Viserion resucitado para la causa de los muertos. En la retina de los seguidores de la serie está ese lanzamiento de jabalina con la que atravesó al 'hijo' de Daenerys en el que seguramente sea el capítulo más triste de la temporada. No sabemos ni cuándo ni en qué momento atacará el Muro, pero su destino está ligado al de Jon Nieve. El bastardo ya se le ha escapado dos veces y está claro que casi seguro que ambos intercambiarán miradas una tercera vez.

