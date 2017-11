Lena Headey: «Cersei no es una mujer mala, sino fuerte» 02:16 La actriz Lena Headey, en la Heroes Comic Con de Madrid. / Efe | A. Ferreras La actriz de 'Juego de Tronos' defiende a su personaje como feminista y reconoce que lloró con la muerte de Hodor JAVIER BRAGADO Madrid Sábado, 11 noviembre 2017, 19:59

Es difícil a encontrar villanas más seductoras que Lena Headey. Gracias a su encanto, a su alegría y a su espontaneidad es capaz de convencer de que su Cersei Lannister no es una villana de la que hay que alejarse. «No es una mujer mala, sino fuerte. Es feminista», defendió ante numerosos seguidores de 'Juego de Tronos' que se acercaron a hacerse fotos, pedir autógrafos y tratar de que revelara algún secreto de la serie.

Entre debates y guiños, la bromista Headey recibió la respuesta de quienes quieren ver a la actriz como un espejo. Durante dos temporadas fue la Sarah Connor que salvó a sus hijos de los Terminators, después arengó a Leónidas como esposa espartana en '300' para que regresara de la batalla contra los persas con o sobre su escudo y su último papel es el de una reina (Cersei Lannister) que gobierna con astucia y sin piedad. «Son mujeres bastante formidables. Cersei es una tía bastante difícil, así que quizás sería la mejor», explicó a los aficionados que le pidieron que se decantara por alguna.

Sus papeles sirven para sostener la imagen de la mujer fuerte en la pantalla y ella no rehúye su valor. «Ahora tengo 44 años y veo la realidad de manera diferente. Veo cambios y me emociona ver que aparecen mujeres con voces fuertes», remarcó. Por si alguien lo dudaba, insistió sobre a quién le dejaría el trono al final de la serie si pudiera decidir: «A Brianna, a Sansa, a Aura... Si Cersei no tiene el trono», comentó con su habitual tono bromista.

«No se deja influir por elementos externos»

Abrigada por los seguidores de la serie y por una gran bufanda, aprovechó para analizar su trabajo en 'Juego de Tronos'. «Cuando empecé a conocer el papel ya sabía hacia dónde iba. Es una mujer que lo tenía todo y que tiene que luchar por sobrevivir», resumió. «Disfruto del hecho de que ella tenga una personalidad propia y no se deja influir por elementos externos», insistió sobre el rol de Lannister.

Después de varios años de trabajo, Headey prefiere no decantarse sobre momentos favoritos pero no ocultó uno de los que más le emocionó. «No había leído lo de la muerte de Hodor en el guión, no lo sabía y cuando me avisaron les dije "¿Por qué?" Lloré. ¡Ni se os ocurra hacer eso!», confesó. Del futuro no dio ninguna gran pista, aunque ya conoce cómo será la penúltima temporada puesto que el rodaje ya ha terminado. «Si cuento algo colocarán mi cabeza sobre una estaca y necesito mi cabeza», se disculpó.

No obstante, deslizó que la línea habitual se mantendrá: «Este año ha sido bastante emocionante con las despedidas». Lo que es seguro es que ella sí estará en la última campaña, ya en rodaje. Después podrá volver a intentar convencer a todos de que Cersei Lannister no es una villana. Tendrá que emplear algo más que el encanto y la alegría con los que obsequió a sus seguidores en Madrid.