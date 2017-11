«Esta no es'la serie de Ana Belén'» Ana Belén retoma el contacto con la pequeña pantalla 18 años después de su última aparición, cuando protagonizó 'Petra Delicado'. :: TVE La cantante y actriz madrileña regresa a la televisión para protagonizar 'Traición', la nueva serie dramática de la cadena pública.«Estoy muy nerviosa por las expectativas generadas», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 24 noviembre 2017, 07:48

Odio, envidias y la lucha por heredar un 'buffete' de abogados tras la muerte de su principal accionista. Hacía tiempo que el 'prime time' televisivo no acogía un drama familiar de gran calado. El próximo martes, a partir de las 22.30 horas, TVE estrena 'Traición', una serie repleta de malos que encabeza Ana Belén (Madrid, 1951). La cantante y actriz madrileña dará vida en su regreso a la televisión (18 años después de 'Petra Delicado') a Pilar del Riego, la matriarca de un clan que luchará por no fragmentarse.

- Vuelve a la televisión después de 18 años.

- Estoy muy nerviosa, sobre todo con las expectativas que se han despertado con mi regreso, y en concreto a esta serie... Tengo mucho vértigo.

«En cine no están llegando proyectos tan interesantes como los que veo en televisión»

- ¡Con todas las tablas que tiene!

- Eso no tiene nada que ver, ni siquiera es un gusanillo lo que siento, es miedo (risas). Pero ya te digo, no por el trabajo en sí, sino por la audiencia. Yo estaba haciendo teatro hasta ayer y esto al final es lo mismo, trabajar de actriz. Desde el primer momento en que pillé la serie me sentí comodísima, estamos trabajando con material humano muy sensible.

- Usted hace de mala, eso debe de ser un gustazo.

- Me quedo muy a gusto con las sentencias que suelta mi personaje. Mis compañeros se mueren de la risa. Pilar está marcada por muchas mujeres que he conocido a lo largo de mi vida y que tenían un gran carácter.

- ¿Se puede llamar a esta serie 'la de Ana Belén'?

- En absoluto, de verdad que no. Lo veréis, es una serie coral con grandes actores y cada uno de ellos tiene su trama bien dibujada. Lo que pasa es que me toca ser la matriarca.

- ¿Ha notado el cambio en el medio televisivo?

- El cambio ha sido brutal, sobre todo en lo técnico. Me asombré cuando empezamos a grabar en plató, con la iluminación, la fotografía... Me recuerda a la factura del cine, a una altura superior incluso. También el hecho de trabajar con dos cámaras a la vez, como el primer día, que me recordaron que no hacía falta grabar de nuevo la escena para el contraplano. Lo único es que hace más frío en los platós, porque la iluminación es más natural.

- ¿Por qué esta serie?

- Durante todo este tiempo me había llegado alguna oferta, pero no te creas que muchas. Cuando me propusieron 'Traición' lo acepté porque era volver a abrir un camino que está bien tener abierto. Además, no paro de ver series de televisión muy interesantes y quería participar en una. En general, en cine no están llegando proyectos tan interesantes.

El poder de la juventud

- ¿Qué ficciones le han gustado últimamente?

- Una que me gustó desde el primer momento fue 'El Ministerio del Tiempo', lo clavaron. Me parece que se está haciendo muy buena ficción, con gente joven que se ha incorporado a escribir, actuar o fotografiar y que son importantísimos. Los chicos jóvenes están preparadísimos, todos han estudiado y van a cursillos.

- ¿Eso no pasaba antes?

- Era muy excepcional. Yo recuerdo cuando empecé, que venía del Teatro Estudio y el resto de compañeros nos tenían muchas reticencias. 'Ah, esos son los del método', decían. Había un antagonismo que no hay ahora.

- ¿Esta es una serie para mujeres?

- Es una serie con personajes femeninos muy potentes, lo cual es muy de agradecer. Mi personaje, por ejemplo, tiene un lado masculino muchísimo más fuerte que el femenino. Qué ironía.

- ¿En casa también es la matriarca?

- No, siempre lo he dicho, en mi casa mandamos todos.

- ¿Qué le parecen las críticas que ha recibido Joan Manuel Serrat por su opinión sobre Cataluña?

- Solo puedo decirte que esas críticas me han dejado muy triste.