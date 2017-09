«El embutido nunca falla» Luis Larrodera será el narrador de 'Ven a cenar conmigo',que Cuatro estrena hoy y en el que cinco desconocidos se turnan para ser anfitriones de los demás MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 18 septiembre 2017, 08:51

Los cubiertos bien puestos, el plato estrella terminando de cocinarse en el horno y ese vino que nunca falla listo para ser descorchado. Todo el mundo tiene sus trucos cuando invita a comer a casa a sus amigos, familiares o al jefe. Sin embargo, hacerlo con desconocidos supone una complicación extra al no conocer los gustos de los invitados. Esa es la idea que quiere explotar Cuatro con el estreno esta noche (a partir de las 22.30 horas, aunque luego pasará a emitirse de lunes a viernes a las 20.30 h.) de 'Ven a cenar conmigo', un formato de los responsables de 'First Dates' en el que un grupo de cinco concursantes que coinciden por primera vez disfrutarán de una cena completa en casa de cada uno de ellos, que se encargará de todos los preparativos. Como narrador de estas cenas, que se pueden desmadrar como ya avisa la cadena, estará Luis Larrodera (Zaragoza, 1973), que regresa a Mediaset siete años después de conducir allí programas como 'Supernanny' o 'Alta tensión', y que este añ cubrió temporalmente la baja del incombustible Jordi Hurtado al frente de 'Saber y Ganar' (La2 ).

«Voy a echarle bastante pimienta a estas cenas entre desconocidos. A mí, como narrador, me da la oportunidad de jugar con el humor a la hora de narrar lo que está sucediendo. Estoy muy contento por volver a Cuatro, aquí además hay un equipo de guionistas maravillosos, que conocen perfectamente a los participantes y me guían como narrador, me dan los detalles en los que más incidir. Es un lujo para un observador», explica Larrodera a este periódico.

En estas cenas no sólo será importante el menú o las técnicas gastronómicas utilizadas, sino también la atención a los comensales, el don de gentes, la capacidad de sorprender y la habilidad para ofrecer un ambiente acogedor y un lugar en el que disfrutar de una larga sobremesa. Ya que después de comer, los invitados se convertirán en jueces y rivales y comenzarán una ardua votación de la que saldrá un ganador que será proclamado el mejor anfitrión de la semana.

Ahí es donde entra la competencia, la estrategia e, incluso, el sabotaje, ya que el más votado conseguirá un premio de 3.000 euros. «Lo más difícil es ser el primer anfitrión de la semana, ya que tiene que darle más vueltas a la cena porque no conoce a los demás invitados. Debe anticiparse para sorprender a los demás. Mientras que al que le toca organizar la cena el viernes, el último día, cuenta con la ventaja de que conoce los gustos de sus invitados. Te puedo asegurar que vamos a ver situaciones surrealistas en el programa, los participantes son maravillosos y dejan detalles divertidísimos. Las cenas enganchan y creo que el espectador va a ser uno más a la mesa», añade Larrodera. - ¿Cree que los españoles somos buenos anfitriones? - Creo que por norma general somos buenos anfitriones. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para agradar a nuestros invitados. - ¿Cuál es su truco infalible para esas ocasiones?- Un buen plato de jamón con un buen pan con tomate, tostadito, métele un poquito de queso, ponle chorizo... Esos platos ricos de embutidos nunca fallan. Como el vinito blanco o tinto, o la cerveza... O refresco para el que quiera. Y si me da tiempo hago hasta una tortilla de patatas.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el programa es el de levantar la audiencia de una franja horaria que promedia actualmente en Cuatro un discreto 2,9% de 'share'. Además, se emitirá antes que 'First Dates', el programa de citas que conduce Carlos Sobera y que también gira en unir a desconocidos en torno a una mesa. «Ojalá nos vaya tan bien como a ellos. Se estrenó en una franja en la que Cuatro flojeaba y le ha dado la vuelta a la situación.