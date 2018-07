Dudas sobre el tema que ganó Eurovisión

La multinacional Universal Music Group ha alertado a los creadores de la canción 'Toy', con la que Netta Barzilai ganó el certamen de Eurovisión 2018, de que podría tratarse de un plagio al tema de la banda estadounidense The White Stripes 'Seven nation army'. Según la prensa israelí, Universal ha enviado una carta a Doron Medalie y Stav Beger en la que alega infracción de derechos de autor por la similitud entre el tema ganador y la canción compuesta por Jack White y que se incluye en el disco 'Elephant' (2003). Si la canción ganadora no es original y, por tanto, se trata de un plagio, Netta Barzilai podría ser descalificada y el concurso del próximo año no tendría lugar en Israel.