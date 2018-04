«Ahora sí que soy costurera» El modelo con el que Alicia (en la imagen de arriba) conquistó al jurado. Alicia Cao es la primera ganadora de 'Maestros de la Costura' (TVE). «Ya tengo cola para arreglar trajes» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 18 abril 2018, 09:34

El camino de Alicia Cao (Madrid, 23 años) por 'Maestros de la Costura', el 'talent show' de corte y confección de TVE, ha estado marcado por el patrón del trabajo duro, el buen hacer y alguna puntada por la espalda por parte de sus compañeros. Sin embargo, la modelo madrileña, que ya se define como «costurera», se sobrepuso en la madrugada de ayer a todos sus rivales con un espectacular vestido de fiesta color nude, muy fiel a su estilo, frente a Antonio, el otro hueso duro de roer de esta edición, que optó por un traje de transparencias y bordados. Un duelo final que la convirtió en la primera ganadora del programa y que se decidió por el criterio de Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté, los jueces del concurso.

- A Caprile le gusta de usted que, según sus palabras, «tiene un estilo propio».

«Siempre he tenido las ideas claras y me alegra haber sido fiel a mi estilo»

- Es un punto fuerte, algo que he descubierto aquí. Cuando haces algo para ti no andas pensando en qué línea debes seguir, solo en complacerte a ti misma. En general, siempre he tenido las ideas claras y me alegra haber sido fiel a mi estilo. Espero no perder eso.

- ¿Qué sintió cuando se supo ganadora?

- A mí hace un año me preguntaban por lo que era y no sabía qué responder. Pero, desde ese momento, me di cuenta de que sí soy costurera. Que gente de la industria como Palomo, Caprile o María me premien me reafirma en esa conclusión.

Sin caer en la soberbia

- ¿Da miedo enfrentarse a ellos?

- Me daban muchísimo respeto, más que miedo. En ningún momento buscaba impresionarles ni nada de eso. No quería caer en la soberbia, así que llegué con la idea de que no sabía más que mis compañeros. Yo he aprendido en casa, sola, y aunque haya llegado al mismo resultado que gente que sí ha estudiado moda, no me lo he creído hasta que gané.

- ¿Se sintió traicionada por sus compañeros?

- Me da mucha pena porque me considero una persona sociable. En ese momento pensé que lo que pasaba se debía a lo típico de este tipo de concursos. Intenté buscar si yo tenía culpa en ese comportamiento de los demás, pero, al ver el programa de nuevo, he confirmado que no había hablado mal de nadie, estaban viviendo otra realidad. En la vida todos firmamos nuestra biografía, y cada uno sabrá lo que quiere escribir.

- ¿Se va a poner de moda la moda, cómo pasó con la cocina?

- Ojalá, pero no la moda como se conoce hoy en día, las tendencias, sino el oficio; que cuando te pongas una blusa sepas por qué te queda bien o mal. Ahora todos los que me rodean se han convertido en sibaritas, tengo una cola larguísima de trajes de mis amigas y hasta de mi pareja para que se los arregle.

- Y ahora, ¿cuál será su camino?

- Estoy centrada muchísimo en la colección que he diseñado para El Corte Inglés; sería muy mala idea desvincularse de eso ahora.