La cocina es cosa de niños Jordi Cruz, Samantha, Pepe Rodríguez y Eva González, con algunos de los niños que concursan en el nuevo 'MasterChef Junior 5'. :: tve TVE presenta 'MasterChef Junior 5', que se estrena el miércoles.Los jueces responden a Arguiñano, que dijo que no es un programa de cocina sino un reality. «Me daría pena si piensa eso de verdad», afirma Cruz MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 15 diciembre 2017, 08:22

Los niños de la nueva promoción de 'MasterChef Junior' no llegaron a este mundo con un pan debajo del brazo, sino con una esferificación. Esta generación de chicos y chicas de entre 8 y 12 años han pasado más de la mitad de su vida con el 'talent show' culinario presente en la parrilla de TVE. Por eso, aunque algunos necesiten un taburete para llegar a la encimera, se desenvuelven en la cocina con total naturalidad, con un arte que les han transmitido sus abuelas y que compaginan con un gran desparpajo en plató. El programa regresa este miércoles a la cadena pública (a partir de las 22.10 horas) y servirá como pistoletazo de salida a la parrilla navideña del canal. En esta quinta edición infantil (la doceava del formato) Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera repiten como jueces y Eva González como presentadora. Una Eva González que, por cierto, vivió el rodaje de una manera más especial que de costumbre: embarazada de siete meses. «Este niño ha sido el aspirante más joven de la historia de 'MasterChef', y eso que cada vez son más pequeños. Los niños me preguntaban todos los días si iba a ser chico o chica, me daban besitos a la barriguita, me la tocaban. Para mí esta edición ha sido muchísimo más especial que las demás», explicó ayer a este periódico la sevillana, durante la presentación de la nueva edición a los medios.

Entre los perfiles de los nuevos 'minichefs' hay un «señor con cuerpo de niño»; un apasionado de la gastronomía china que sueña con ser arqueólogo o una niña que, con 9 años, «domina la cocina francesa y española casi como su primo», Miguel Ángel Muñoz, el actor ganador de la primera edición de 'MasterChef Celebrity'. «He acuñado un término para definirles, la 'generación MasterChef'. Lo tienen todo normalizado, ya saben lo que va a ocurrir en el programa, lo que nos gusta a los jueces y lo que no. Es complicado sorprenderles», apunta Pepe Rodríguez.

- ¿Sigue siendo un drama regañarlos?

- Es jorobado siempre, pero está muy bien organizado por el programa. Para nosotros es un drama y por eso tenemos que suavizar la crítica, no podemos evitar que algunos se pongan a llorar. Ellos se apoyan y valoran la experiencia que han vivido, les enseñamos que ganar y perder es lo normal en esta vida.

Un aliado robot

En cuanto a novedades, muy pocas. El formato ha demostrado que goza de buena salud después de cinco temporadas y sus responsables consideran que es mejor no cambiar la mecánica. 16 concursantes (de 6.000 que se presentaron a los 'castings') intentarán conseguir los 12.000 euros del premio para su formación y un curso intensivo de cocina impartido por el Basque Culinary Center. Las pruebas serán más duras, «iguales que las de los adultos», aunque los niños contarán con un aliado, Chefito, un robot que dará pistas a los concursantes cuando los jueces no estén mirando.

El jurado también quiso contestar a las críticas del cocinero Karlos Arguiñano, quien dijo hace un par de semanas que no ve 'MasterChef' «porque no es un programa de cocina, es un 'reality'». «Karlos puede decir lo que quiera, no se me ocurriría enfrentarme a un referente como él. Pero me daría pena si piensa eso de verdad, me gustaría que me lo explicara a la cara porque igual la frase está sacada de contexto. Él mete chistes para que la gente se lo pase bien aparte de aprender y nosotros pretendemos hacer algo parecido», señaló Jordi Cruz.