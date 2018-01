Las campanadas que nadie vio

Los audímetros son crueles y no tienen piedad. Su última 'víctima' han sido las campanadas del canal autonómico privado Castilla y León Televisión, cuyos datos arrojaron un 0% de 'share' y ningún espectador. Esto no quiere decir que nadie las viera, simplemente que ninguno de los 300 aparatos que existen en dicha comunidad conectó con el canal durante el último minuto del año, lo que en el argot televisivo se llama 'cero técnico'. De lo que no cabe duda es del fracaso de una retransmisión que no contó con presentadores y que se grabó un día antes del 31 de diciembre.