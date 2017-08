El arraigo de la familia Alcántara El clan de los Alcántara. :: r. c. Un clan de clase media conquistó a los espectadores en 2001 y ha ido narrando durante más de 300 episodios los cambios en la sociedad española desde los años 60 MIKEL LABASTIDA Domingo, 27 agosto 2017, 10:34

Esta semana una cadena argentina anunciaba que realizará su propia versión de la serie 'Cuéntame'. Para su traslado a los televisores sudamericanos los Alcántara cambian de nombre y pasan a apellidarse Martínez, y cuentan con raíces españolas. Se mantiene el esquema familiar y las vicisitudes por las que pasan los diferentes integrantes, pero cambian, obviamente, los acontecimientos con los que coinciden sus vidas. Por ejemplo, el punto de arranque en la adaptación argentina será la muerte del general, y entonces presidente, Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. La producción, por cierto, tendrá allí un formato diario, otra modificación más, pero la esencia de esta ficción costumbrista se mantiene.

Resulta curioso que un producto con unas características tan patrias llame la atención en otros países -en Italia y en Portugal también se han llevado a cabo versiones propias-. Que las cadenas le encuentren cabida en sus programaciones. Que los guionistas se sientan inspirados. Que los espectadores puedan verse identificados. Al final lo que demuestra este interés es que la historia del clan de los Alcántara -sus miedos, sus anhelos, sus frustraciones- es universal. En todas las familias hay un niño que observa el paso del tiempo de los suyos y lo describe como si asistiese a un largometraje. Y una abuela que sirve de vínculo. Y un miembro rebelde. Varían las circunstancias, los escenarios.

Posiblemente por esta capacidad de empatizar con espectadores diversos 'Cuéntame' lleva a sus espaldas 18 temporadas (más de 300 episodios). En breve comenzará la grabación de la próxima. Es uno de los productos más longevos de la televisión nacional y un referente dentro del audiovisual español. No le pesan los años. Sobrevive a todo tipo de modas y fenómenos. No pueden con ella rivales de todas las clases que se han asomado a las cadenas de la competencia (aunque no siempre lideran, sí consiguen año tras año mantener sus datos). No le influyen algunos escándalos sucedidos a su alrededor. A día de hoy es de las pocas alegrías con las que cuenta TVE, que atraviesa una crisis de audiencia permanente y solo algunos formatos como este ('MasterChef' es el otro) le conceden una tregua. Las cifras de 'Cuéntame' siempre son buenas. Basándonos en ello, queda Alcántara para rato. Son lógicas las bromas que propicia esta longevidad. ¿Alcanzarán las tramas alrededor de estos personajes hasta la actualidad? ¿Cumplirá Herminia más de cien años? Antonio, Merche, Carlitos forman parte del acervo popular de este país desde que la serie se estrenó en septiembre de 2001 en Televisión Española.

Curiosamente, este proyecto deambuló por otros canales sin despertar demasiado interés. Ninguno fue capaz de ver el potencial que tenía y al final TVE se decidió a sacarlo adelante. También era la que contaba con mayor número de fondos audiovisuales para contextualizar cada una de las épocas en que se enmarcan las tramas. Ganga Producciones está detrás de un título ideado por Miguel Ángel Bernardeau y que cuenta entre sus guionistas con Eduardo Ladrón de Guevara o Pablo Bartolomé.

¿Y qué tienen de especial los Alcántara para gustar tanto? Poco, aparentemente. Nada estridente ni sorprendente. Son una familia de clase media que vive en el ficticio barrio de San Genaro en Madrid. Todo lo vemos a través de los ojos de Carlos, el hijo pequeño (al principio, porque más tarde llegaría María), que narra cómo vivieron los suyos diferentes etapas (al estilo de 'Aquellos maravillosos años', con la que siempre se ha emparentado). El matrimonio convencional lo forman Antonio y Merche. Él, padre de familia, que se trasladó a la capital en los años 50 para buscarse la vida, que ha sido ordenanza, trabajador de una imprenta y de una empresa de construcciones (más tarde llegaría a ser empresario y director general de un ministerio). Ella, sufrida ama de casa, que contribuye a la economía familiar cosiendo pantalones para unos grandes almacenes y luego montó su propia boutique. Imanol Arias y Ana Duato interpretan a estos personajes desde su inicio, y parece imposible desligar la carrera de estos actores de estos roles. Además de Carlos y de María, son padres de Inés y Toni, que conviven también con la abuela, doña Herminia.

La particularidad de la serie es que va describiendo los hechos históricos de finales del siglo XX en España y cuela en ellos a los personajes principales. El punto de arranque fue la victoria de Massiel en Eurovisión el 4 de abril de 1968. Desde entonces han sido testigos del atentado a Carrero Blanco, la muerte de Franco, la Transición, las primeras elecciones generales, la movida madrileña...

Además de entretener, la principal propiedad de 'Cuéntame' es su valor testimonial, el estupendo retrato que realiza de la sociedad española y el modo en que se ha ido transformando.

El síndrome de Darrin. Se conoce así al hecho de que un mismo personaje lo interpreten distintos actores. Así Inés empezó teniendo el rostro de Irene Visedo y más tarde lo asumió Pilar Punzano. Curiosamente, Visedo lo recuperó en 2015.