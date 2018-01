«'Apaches' es 'Kill Bill' con un trasfondo familiar» Eloy Azorín está presente en la parrilla televisiva por partida doble. Los lunes es Sastre en 'Apaches', la serie de Antena 3, y los martes, Rafael Sotomayor en 'Traición, el 'thriller' de TVE MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 15 enero 2018, 08:58

El actor Eloy Azorín (Madrid, 1977) vive rodeado en la pequeña pantalla en este comienzo de 2018 por la lealtad y la deslealtad. La primera es el eje central de 'Apaches' (esta noche, 22.30 horas), la serie ambientada en el Madrid de principios de los 90 que estrenó Antena 3 la semana pasada, dos años después del final de su rodaje, y que está basada en el 'best-seller' homónimo del escritor Miguel Sáez Carral. En ella interpreta a Sastre, el mejor amigo del protagonista (Alberto Amman), al que debe ayudar a vengarse de todas las personas que le han hecho daño. La segunda, en cambio, es el aroma que impregna a 'Traición' (mañana, 22.40 h.), el 'thriller' de TVE ambientado en los tejemanejes de una familia alrededor de un bufete de abogados. «Ahí la lealtad se la pasan por el forro, lo contrario de 'Traición' sería 'Apaches'».

-El estreno de 'Apaches' se ha hecho esperar dos años.

-Sí y se agradece mucho que el público pueda verlo, sobre todo pensando en mi familia y en mis amigos. Ellos no se lo creían cuando les dije que se iba a estrenar. Me siento satisfecho con que ya esté en parrilla y que se pueda disfrutar.

«Creo que en las novelas, obras de teatro o biografías no hace falta ser del todo fiel al texto»

-Antes ya se había estrenado en Netflix a nivel mundial.

-He recibido comentarios sobre la serie muy bonitos desde México, Argentina o Estados Unidos, de gente que estaba enganchada a 'Apaches'. Algunos se zamparon la serie en dos noches. Creo que, aunque esta historia sea tan ibérica, los temas que trata, como la amistad a través de lealtad o la venganza, son universales.

-'Apaches' hace realidad el deseo de tomarnos la justicia por nuestra cuenta.

-Sí, a veces uno piensa que puede tomarse la venganza. A todos se nos pasa por la cabeza, aunque sé que en mi caso luego me sentiría fatal haciéndolo. En este caso, el personaje de Miguel o el de Alberto cuenta con una pandilla con la que puede hacer estas cosas. Me hubiera gustado tener un amigo malote de los que la lían cuando se meten contigo.

-¿Cuando se trabaja con un 'best-seller' detrás hay que ser fiel al libro?

-Creo que en el tema de las novelas, las obras de teatro o incluso de las biografías no hay que ser necesariamente fiel, excepto cuando se tratan de cosas que pasaron realmente. Hay que contar historias que interesen al público; si un personaje se parece más o menos al del libro no importa tanto mientras no les mientas, sobre todo si logras enganchar al público.

-¿De qué herramientas se valió para crear a Sastre?

-Tuve poco tiempo para prepararlo porque en aquella época estaba haciendo 'Sin identidad'. Ni siquiera pude leerme la novela. Lo que sí hicimos fue plantear un cambio físico importante para desubicar al espectador de la imagen que tengo. Me pusieron el pelo moreno y, como al personaje le pegaron mucho de pequeño, una cicatriz. Yo quería que esta hubiese sido más grande, pero no me dejaron porque decían que iba a cantar mucho (risas). Buscamos sobre todo la conexión del personaje con el resto, con su chica, con los amigos, su familia. Cómo trataba a cada uno de ellos. Cuando da golpes o le insultan es muy duro, pero con su novia es profundamente vulnerable y con su amigo profundamente fiel.

-¿Qué recuerdos tiene de esos años 90?

-Que los pantalones eran muy anchos y que las dobles camisetas que me ponía eran tremendas. Ahora no entiendo cómo podía vestir así. Para mí los 90 fueron la resaca de los 80, una nebulosa entre marrón y gris. También recuerdo la película 'Pulp Fiction' de Tarantino.

A Buenos Aires

-Hablando de Tarantino, 'Apaches' es una especie de 'Kill Bill'.

-Absolutamente. Es 'Kill Bill' con un trasfondo familiar, los personajes tienen una lista de personas de las que se tienen que vengar, por lealtad al protagonista, y van uno por uno. En este caso no acabando con ellos como en la película, pero sí haciéndoles daño.

-La lealtad también es un tema central en 'Traición'.

-Pero ahí la lealtad se la pasan por el forro. Lo contrario de 'Traición' sería 'Apaches', porque en la serie de TVE la lealtad es algo muy endeble, está todo el rato a punto de romperse. Lo raro en 'Traición' es encontrar a un personaje que sea leal, solo te puedes fiar de uno o dos.

-¿Cómo se le presenta este 2018?

-Me iba a ir de vacaciones ahora, pero me ha salido una webserie en Argentina con Ingrid García-Jonsson, la actriz que hace de mi novia en 'Apaches'. Estaremos durante el próximo mes en Buenos Aires grabando.