Antonio Lobato vuelve a la F1, al canal de «los frikis de este deporte»

Casi como si de un piloto se tratase, el fichaje de Antonio Lobato por Movistar+ revolucionó las redes sociales este lunes. El periodista ovetense, cuya popularidad creció al lado de los éxitos de Fernando Alonso, volverá a narrar las carreras de Fórmula 1, dos años después de su marcha obligada por la pérdida de derechos de Atresmedia, empresa en la que trabajó en La Sexta y Antena 3 cuando estos se hicieron con las retransmisiones de este deporte.

Lobato, que genera tantas simpatías como antipatías por su estilo, se une a un canal al que hace no tanto criticaba. En una entrevista a la agencia Colpisa con motivo de la publicación de su libro 'Volando sobre el asfalto', el periodista expresó su opinión sobre el estilo del equipo comandado por entonces por Josep Lluis Merlos desde los circuitos:

"He hablado con gente de allí y me dicen que mientras estemos nosotros, su presente es muy malo porque la gente no está acostumbrada a pagar por ver acontecimientos deportivos. Yo lo que me planteo es si realmente tiene interés todo lo que hacen. (…) Como digo yo, es para los 'frikis' de este deporte, los que se lo tragarían todo y están pendientes de todo cada minuto. La mayor parte de los que ven Fórmula 1 lo que quiere ver es la carrera y un buen previo antes de la carrera (…). Meter un programa especial una hora antes de unos entrenamientos libres, o enganchar la primera sesión de libres con la segunda cuando ya has tenido hora y media de charla. Me parece excesivo".

Hoy, tres años después, se une a ese canal dirigido para "los 'frikis' de este deporte". Lobato se vuelve a encontrar con Julio Morales, que ya fue su editor en su anterior época en el Gran Circo, después de dos años en los que ha pasado de presentar un programa de ciencia a colaborar con una web especializada en Fórmula 1. Ejercerá de narrador de las carreras en el estudio, papel que hasta ahora hacía Miguel Portillo y que pasará a viajar a los Grandes Premios junto a Noemí de Miguel y Albert Fábrega, que dará el punto de vista técnico. También participará en las tertulias previas y posteriores a las sesiones, presentadas por Iñaki Cano junto al expiloto Pedro Martínez de la Rosa.

"Durante la temporada 2018 voy a narrar de nuevo las carreras de Fórmula 1. Con mucha ilusión, con mucha emoción y muy contento de afrontar esta temporada que tiene muy buena pinta. Os espero", dice en el comunicado un sonriente Antonio Lobato.