Alfred Cobami y Luis Landero, en 'Extremadura, donde quieres estar'

El programa de la televisión autonómica 'Extremadura, donde quieres estar' recibe esta noche, a partir de las 21.45 horas, la visita de Alfred Cobami y Luis Landero.

Para Alfred Cobami, cadenas, candados y cuerdas forman parte de sus espectáculos y con ellos ha escapado de lugares como Marruecos o Marsella; el río Guadiana o el mar de Alborán. Si desaparece otra vez búsquenle en Guijo de Santa Bárbara, allí tiene su refugio y allí diseña la magia que nos hipnotiza. Dice Luis Landero que una ciudad, una tierra no están del todo acabadas hasta que un pintor o un escritor, las colonizan. Luis colonizó Alburquerque y La Raya. Y ha colonizado Madrid, esos barrios de la Prospe y Chamberí. También Lisboa y la Habana. Parece que a Luis no le gusta viajar y a pesar de ello no puede evitar ir colonizando y dejando acabadas, las tierras que pisa.