Actores que se salen del guion Ricardo Gómez, Meghan Markle, Rodolfo Sancho y Belén Rueda forman parte de la lista de actores que han dejado las series antes de su final. Lo más duro para un guionista es afrontar la marcha de un intérprete. Ricardo Gómez, Carlitos en 'Cuéntame...', es el último de una lista en la que están Rodofo Sancho, Belén Rueda, Loles León... y hasta una princesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 31 mayo 2018, 08:45

Negociaciones de sueldo que no llegan a ningún lado, tentadoras ofertas para rodar una película, cansancio o, incluso, casarse con un príncipe. Las bajas en una serie tienen muchos motivos pero siempre se notan. El pasado martes, a los seguidores de 'Cuéntame cómo pasó', la ficción más veterana de nuestro país, les sorprendió el anuncio de Ricardo Gómez de abandonar su papel de Carlitos Alcántara después de 17 años. El intérprete madrileño, que estará presente en la segunda mitad de la 19ª temporada pero no en la siguiente, lo deja porque siente «la necesidad de hacer otras cosas».

Los guionistas conocían sus intenciones desde hace tiempo, además Gómez es muy querido porque todo el equipo de la serie le ha visto crecer desde que tenía siete años. Por eso han decidido darle un final a su altura. «Tiene la puerta abierta para volver. Él nos transmitió la necesidad de volar y nosotros, como guionistas, la hemos aprovechado para hacer un paralelismo con su personaje. Sus necesidades y vivencias la hemos trasladado a Carlos, que también volará. Para un guionista eso es oro puro, pero no te voy a engañar, hay que trabajar para reinventar la serie», explica a este periódico Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de 'Cuéntame.'.

No es la primera vez que un miembro de la familia Alcántara dice adiós. Ya ocurrió con Irene Visedo cuando interpretaba a Inés, la primogénita, que fue sustituida por Pilar Punzano en la octava temporada para regresar en la decimoséptima. O Miguel, al que daba vida Juan Echanove, que murió trágicamente al final de la decimoctava. «Los personajes nacen, mueren, desaparecen y reaparecen. No hay series en las que no haya una muerte dramática porque la sorpresa debe estar presente. Lo de Echanove causó mucho revuelo, pero el personaje ya había pasado por muchas cosas, teníamos a un actor demasiado bueno para tenerlo como secundario», reconoce Oristrell.

Otra muerte trágica sacudió el 'El Ministerio del Tiempo' (TVE) cuando el agente Julián cayó abatido de forma heroica durante una misión. La oferta de 'Mar de Plástico' (Antena 3) sedujo a Rodolfo Sancho, el actor que lo interpretaba, y no pudieron retenerle. Su ausencia se suplió con la llegada de Hugo Silva en el papel de Pacino. Javier Olivares, productor y guionista, restó importancia al asunto: «Si nada cambia, las series se convierten en culebrones».

De actriz a princesa

La muerte es una forma rápida de deshacerse de un actor. En 'Los Serrano' (Telecinco), Belén Rueda decidió abandonar la serie que llevaba seis años protagonizando para dedicarse al cine. Los guionistas tiraron por la vía rápida y su personaje, Lucía, fue atropellada. Lo mismo sucedió con el de Loles León en 'Aquí no hay quien viva', que se precipitó por la ventana después de que la actriz pidiera un aumento de sueldo.

Pero el caso más espectacular es el de Meghan Markle, que tuvo que abandonar su papel de abogada en la serie estadounidense 'Suits' después de 108 episodios porque se casó con el príncipe Enrique de Inglaterra el pasado 19 de mayo. Las obligaciones de palacio no son compatibles con los platós de televisión y los productores no pudieron ni intentar hacerle una contraoferta.

El creador, Aaron Korsh, ya trabaja en una octava temporada pero antes decidió que Rachel Zane, el personaje de Markle, se casara con un viejo amor y abandonara el bufete. Un matrimonio para cambiar de papel, otro paralelismo con la vida real.