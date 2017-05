Trece razones para la polémica

El último éxito de Netflix, la serie '13 reasons why' ('Por 13 razones' en España, donde ya está disponible para sus abonados), ha puesto en alerta a la comunidad educativa estadounidense por la crudeza con la que se narra el suicidio de su protagonista, Hannah Baker, una chica de 17 años que decide quitarse la vida por el acoso que sufre en su instituto. Antes de morir, el personaje que interpreta la actriz Katherine Langford deja trece cintas de casete grabadas dirigidas a los que ella considera responsables de su fatal desenlace. Sus reacciones al escucharlas forman parte de la trama principal.

Aunque en nuestro país esta polémica ha pasado de refilón, en Canadá varios colegios han prohibido que se haga mención a dicha ficción en sus aulas, y en Nueva Zelanda, por poner otro ejemplo, elevaron la calificación de sus episodios a 'No recomendado para menores de 18 años', obligando a la plataforma estadounidense de video bajo demanda a incluir un aviso a nivel mundial: 'Solo para audiencias maduras'.

Sin embargo, los creadores de esta serie, basada en el libro homónimo del escritor Jay Asher que fue publicado en 2007 (y que, por cierto, también fue retirado de las bibliotecas de los institutos del estado de Colorado), defienden que persiguen precisamente lo contrario. «Cuando debatimos sobre cómo íbamos representar el suicidio de la protagonista me pareció la oportunidad perfecta para mostrar cómo es realmente un suicidio y enfrentar a los espectadores a la realidad. Se mostró tal y como es: doloroso y triste. No solo se pierde una vida, su familia difícilmente se recupera de tal impacto», defiende su guionista, Nic Sheff.

Las autoridades canadienses han prohibido mencionar la serie en los colegios

Y es que '13 reasons why' ha llegado en un momento en que el debate sobre el acoso escolar y el suicidio está a la orden del día en Estados Unidos, un país donde es la segunda causa de muerte entre niños y jóvenes de 10 a 24 años, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Allí, la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares estimó que «la poderosa historia de esta serie puede llevar a los jóvenes a idelizar las decisiones adoptadas por los personajes y/o desarrollar fantasías de venganza».

Creando un mito

En España, donde el problema del 'bullying' también ha pasado al primer plano mediático, la serie tiene una calificación de 'no recomendada para menores de 16 años' y no ha habido ni siquiera un tímido intento de prohibirla. «Estamos hablando de un tema muy delicado, pero tengo la sensación de que puede a ayudar a personas que está pasando por eso. Pensar que una serie hace que la gente se suicide es cometer un sesgo en el pensamiento. Antes de que se emitiera esa serie ya había suicidios y no se le puede echar la culpa porque siga habiéndolos. Creo que la serie va mucho más allá, puede servir para que los padres se den cuenta de que el acoso es una cosa más complicada», explica a este periódico la psicóloga Raquel Carrasco, del gabinete granadino Plenum.

De momento, Netflix acaba de confirmar de que su nueva serie estrella tendrá una segunda temporada que se estrenará en 2018, debido en gran parte a la repercusión que ha tenido la polémica. «Es que si prohíbes una serie estás creando un mito alrededor de ella. En plena era de internet es imposible evitar que se vea», añade Carrasco.