«Soy más cercano al humor que a la seriedad»

En los cuarenta años que lleva delante de las cámaras ha cubierto nueve Juegos Olímpicos, dado la bienvenida a tres Papas y a cuatro presidentes de Gobierno, y le tocó estar en su puesto de trabajo para narrar en directo el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de Septiembre de 2001. Matías Prats (Madrid, 1950), actual presentador de 'Antena 3 Noticias: Fin de Semana', fue galardonado ayer con el Premio Nacional de Televisión, el reconocimiento más prestigioso del medio y que otorga el Ministerio de Cultura. Después de presentar más de 9.000 informativos ya forma parte de la historia de la pequeña pantalla.

«He sentido sorpresa, mucha sorpresa, ni siquiera sabía que lo adjudicaban hoy (por ayer). Además jamás pensé que tenía posibilidades de alcanzarlo. Ya cuando el ministro (Íñigo Méndez de Vigo) me llamó para comunicármelo y se puso serio vi que no era una broma. Sobre todo se me han venido a la mente de golpe todos los años que llevo contando cosas en este país», confesó ayer Matías Prats a este periódico, vía telefónica ya que se encontraba fuera de España.

¿De quién se acuerda ahora mismo?

De mi padre (el histórico locutor y presentador Matías Prats Cañete). Seguramente se estará riendo ahí arriba de lo que ha conseguido el chaval este, ¡con lo malo que era el benjamín! (risas). Hay que tomar distancia y tratar de relativizarlo todo.

Desde que entró como becario en 1975 al programa de La 2 'Redacción Noche' estuvo ligado a TVE, donde dirigió 'Estudio Estadio' a partir de 1990 y presentó posteriormente el 'Telediario' hasta 1998, fecha en la que Antena 3 le fichó. Desde entonces los informativos han cambiado mucho. «Ahora cargamos más el contenidos con cuestiones menos densas en lo político y más crecanos en lo que a la gente le interesa, como seguridad, economía o temas médicos. Abarcamos cuestiones más atractivas», explica Prats.

Los chascarrillos son su sello personal.

Siempre he sido un tipo más cercano a la simpatía y al humor que a la transcendencia, a ponerme serio con las cosas. Cada vez que hay posibilidad, y tienes pocas a lo largo de un informativo, busco ese guiño, esa dosis de humor. Pero es un humor muy 'naif'. Si no hay esa conexión con el espectador, todo se queda en nada.

«¡Ricardo, la otra torre!»

Pero el acontecimiento que más le ha marcado en su carrera profesional ocurrió al principio del informativo de las 15.00 horas del día 11 de septiembre de 2001, cuando un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas y el mundo cambió para siempre. Al otro lado, en Nueva York, se encontraba Ricardo Ortega, asesinado en Haití tres años más tarde. «Televisivamente ha sido el momento de mayor transcendencia que he vivido, por el desconocimiento de lo que estaba pasando, pero dentro del vértigo me sentí con una cierta tranquilidad, con la confianza de que tenía al mejor de los corresponsales, que era Ricardo. Me sentí terriblemente compungido cuando aprecié que el atentado estaba causando una mortalidad terrible, aunque creo que no cometimos muchos errores», recuerda Prats.

¿Queda Matías para rato?

Bueno. vamos a intentarlo. De momento las cosas no van mal y yo conservo ilusión y ganas. Así que seguiré hasta que mis jefes quieran.