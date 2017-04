Los viajes patrios en el tiempo

LAS MEJORES SERIES DEL SIGLO XXI: EL MINISTERIO DEL TIEMPO

'El Ministerio del Tiempo' no ha sido, ni mucho menos, una de las series españolas más vistas de los últimos años. Qué va. Hay otras cuantas que han alcanzado audiencias bastante superiores. Pero lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que es uno de los títulos patrios que mayor entusiasmo ha logrado en mucho tiempo. Alrededor de ella se han generado movimientos pocas veces vistos en el entorno de un producto de ficción nacional. Existe un grupo importante de seguidores, a los que se les denomina 'ministéricos'; cada vez que se emite un episodio, Twitter y otras redes sociales arden con los comentarios; y casi todos los argumentos generan reflexiones y ensayos que proliferan en internet y en medios impresos. Casos así -salvando las distancias- se habían producido con propuestas americanas (tipo 'Perdidos'), pero por estos lares rara vez nos habíamos topado con un fenómeno fan similar. Y mucho menos en TVE.

«No cabe duda de que lo que ha convertido a 'El Ministerio del Tiempo' en un fenómeno en la cultura española contemporánea ha sido su capacidad para conectar de una manera especial con los espectadores. Ha logrado, con su representación del dolor y su densidad de sentido, que espectadores muy distintos, con bagajes personales, formación cultural y gustos diferentes, pudieran pensar algo así como 'esta serie está hecha para mí'», explica Concepción Cascajosa en el libro 'Dentro de El Ministerio del Tiempo' (editorial Léeme).

Se estrenó en febrero de 2015 pero Pablo Olivares no pudo disfrutar de la repercusión

En ese mismo libro cuenta Javier Olivares, uno de los creadores, cómo un día en una cervecería irlandesa de Madrid le dijo a su hermano, el otro creador, que tenían que hacer una serie que les gustara ver. «Aunque no la compre nadie», apuntó. Y este le propuso que hicieran una de viajes por el tiempo, con toques de ciencia ficción y a la vez cotidiana. Casi nada. Pasó mucho tiempo hasta que este proyecto salió adelante y entre tanto los dos guionistas trabajaron en otros muchos, algunos de gran éxito como 'Isabel'.

La ficción se estrenó en TVE en febrero de 2015. Pablo Olivares había muerto unos meses antes, a causa del ELA, que le había sido diagnosticada cuatro años atrás. En ese tiempo le había dado tiempo a escribir los capítulos de la primera temporada de la serie, pero no pudo llegar a ver (ni disfrutar) la repercusión que estos tuvieron.

Institución secreta

Pero, ¿qué es el Ministerio del Tiempo? Los Olivares inventaron una institución gubernamental secreta que depende del Gobierno español, de la que casi nadie conoce su existencia, más allá del propio presidente y un grupo reducido de colaboradores, y gracias a la cual se puede viajar a cualquier momento del pasado. La labor de quienes trabajan en él es proteger la historia del país y evitar que cualquier persona pueda manipularla en su beneficio. El conducto para trasladarse a otras épocas son unas puertas ubicadas en el Ministerio y que están vigiladas por patrullas, lo cual no evita que de vez en cuando alguien se cuele por otros medios.

Es entonces cuando se precisa la ayuda de determinados agentes encargados de arreglar los desaguisados. Los últimos que se incorporaron a la entidad (y protagonistas de la serie) son un soldado de los Tercios de Flandes condenado a muerte en 1569, una de las primeras mujeres universitarias en España de finales del siglo XIX y un enfermero del Samur de nuestros días. Los tres (Nacho Fresneda, Aura Garrido y Rodolfo Sancho) van a ser reclutados para formar parte de una plantilla, en la que trabajan, entre otros, el propio Velázquez o un familiar de Torquemada.

Varias son las claves que han causado sorpresa con este título, que en breve estrenará su tercera temporada. La primera es que toma a sus espectadores por inteligentes. Los argumentos están plagados de guiños y de referencias que permiten al público hacer segundas lecturas. Además se atreve a acercar la historia de nuestro país de un modo divulgativo y en ocasiones hasta crítico (y si no, repasen los capítulos dedicados a El Cid o el de Las Sinsombrero, por citar un par). Por otro lado, esta ficción no sólo no se avergüenza de ser española, sino que lo reivindica, haciendo uso de expresiones o de costumbres típicamente patrias. Y esto es novedoso, porque en los últimos años la mayoría de producciones nacionales se desarrollaban en escenarios difíciles de identificar claramente e incluían rutinas con poco arraigo en nuestra sociedad (esos desayunos familiares que caracterizaban a los productos marca Globomedia, por ejemplo). 'El Ministerio del Tiempo' ha demostrado que sí es posible realizar planteamientos diferentes con presupuestos ajustados.