'Tu cara me suena' no se deja achantar por el 'poli' de Jorge Javier Vázquez

SUBEN

- 'Tu cara me suena': El exitoso programa de Antena 3 no solo no se achantó ante el 'poli' de Jorge Javier Vázquez, sino que logró su mejor dato desde el mes de noviembre, con un magnífico 24,4% de cuota de pantalla, rozando los tres millones y medio de espectadores.

- 'Sálvame deluxe': Estaba claro que el enfado de Jorge Javier Vázquez con Isabel Pantoja tras la polémica entrevista que la tonadillera dio en 'El Hormiguero' iba a ser muy rentable para Telecinco. El presentador se sometió al polígrafo para desvelar su relación con la cantante, otorgando un gran 18% al espacio.

- TD-1: El Telediario 1ª edición de TVE, que presentan Pilar García Muñiz y Sergio Sauca, fue el preferido por la audiencia en su franja horaria. Este viernes fue visto por una media de 2.201.000 espectadores, con un share del 16,7%, en su emisión simultánea en La 1 y Canal 24 Horas.

- 'Lasexta columna': Con 'Cochecracia: así no vamos a ningún lado', el espacio de laSexta se convirtió en el tercer programa más visto del 'prime time', superando sin problemas el 1.200.000 televidentes, con el 7,1% de cuota de pantalla. Una pena que, para variar, 'Equipo de investigación' "se desplomase hasta el 5,5%.

BAJA

- 'Cine': La cadena pública no acertó con la emisión de la película 'El increíble Hulk', que no llegó a los dos millones de espectadores, teniéndose que conformar con un flojo 6,7% de 'share', al igual que 'First dates', en Cuatro, aunque su cifra de seguidores fue menor: 1.150.000.