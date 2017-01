'El Chicote' de los hoteles

Si el cocinero Alberto Chicote logró que los espectadores de su programa se sintieran intranquilos a la hora de cenar en un restaurante, Kike Sarasola (Madrid, 1963) pretende hacer algo parecido pero con hoteles. El exjinete olímpico y director de una importante cadena hotelera, que debuta en televisión, acude al rescate de alojamientos con problemas en 'Este hotel es un infierno', el nuevo programa que la cadena en abierto DMAX estrena esta noche (a partir de las 22.30 horas). Sangre en los colchones, mugre en el cuarto de baño o jamón podrido en el desayuno son algunos de los aperitivos que depara este formato inspirado en 'Hotel hells' del canal FOX. Aunque hay final feliz en la mayoría de los casos. Porque como ocurre con 'Pesadilla en la cocina' (La Sexta), Sarasola pasará una semana conviviendo con el personal del hotel en apuros para intentar reflotar el negocio. «Fue duro porque al principio no entendía cómo podía cambiar el rumbo de estos hoteles, su dinámica era muy equivocada. Durante el programa he dormido en sus habitaciones y había noches en las que no podía pegar ojo, se me clavaban los muelles, había marcas de sangre en el colchón, baños llenos de mugre. Me han llamado hasta 'hijoputa'», explica él.

La selección de los hoteles no ha sido fácil para la cadena. Ana Díaz, la directora del programa, y su equipo de 'casting' tuvieron un arduo trabajo previo buscando en internet páginas en la que los usuarios calificaban de forma negativa estos establecimientos. «Algunos comentarios eran muy jugosos, y es normal que no quieran dar la cara en televisión, pero precisamente el espíritu de este programa es rescatarlos de una posible quiebra», comenta ella.Durante los siete días que Sarasola pasa alojado en ellos detecta sus fallos y procura que no se repitan. Desde una camarera que pide que la dejen en paz durante su «hora del tequila» (eran las 11.00 h.) hasta una pareja de propietarios que no paran de pelearse. Finalmente, un equipo del propio programa hace una reforma de las habitaciones, baños y recepción. «Les marcamos el camino y creo que el 80 o el 90 por ciento de los hoteles que hemos visitado van a lograr salir adelante. Algunos ahora hasta quieren renombrara su 'suite' con mi nombre (risas)», confiesa el presentador.

Volver a lo básico

«Lo importante para que un hotel funcione son 'las tres des': dormir, ducha y desayuno»

La receta de Sarasola para reflotar un hotel es más sencilla de lo que pueda parecer: «Lo importante para que un hotel funcione es lo que yo llamo 'las tres des': dormir, ducharte y desayunar. Lo demás es aledaño porque un hotel sirve para eso. Había algunos casos en los que no habían cambiado el colchón en veinte años o en los que me han puesto un jamón de york que estaba podrido en el desayuno. Hay que volver a lo básico, al ADN».

En cuanto a la comparación con Chicote, el hotelero asegura que no tiene ningún problema en que ya lo definan así, antes incluso que se estrene 'Este hotel es un infierno'. «Chicote y yo somos totalmente distintos, pero no me molesta para nada que me comparen con él porque es un gran comunicador. Aunque nadie me ha intentado pegar aún ya veréis, en este programa yo también me cabreo».