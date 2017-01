«¡Canto como un perro, horrible!»

La competencia entre cadenas alcanza su punto álgido en estas semanas de enero y todas se cuidan de no revelar hasta el último momento la fecha de sus estrenos. El último caso es el de 'El Gran Juego Musical', el nuevo concurso de TVE en el que dos equipos de famosos deben adivinar canciones a través de distintas pruebas (por tiempo, cantadas por niños o versionadas), que ayer se presentó a la prensa sin más información que la de «llegará en los próximos días». Al frente del 'show' Eva González (Mairena del Alcor, Sevilla, 1980), a la que veremos en un registro diferente al que nos tiene acostumbrados en 'MasterChef'.

Este programa es un cambio de registro total.

En 'MasterChef' soy más seria porque los participantes se están jugando su futuro en la cocina, sin embargo este programa necesitaba diversión, pasarlo bien y mucho dinamismo.

«En mi vida ahora suena 'Fiesta', de Raffaella Carrà, porque estoy en un momento dulce»

¿La veremos más desinhibida?

A lo mejor. Yo no soy periodista ni tengo ni idea de tele, solo me pongo delante de una cámara a intentar pasármelo bien y aprender un poquito con cada programa que hago. Creo que lo he conseguido.

¿Es más fácil lidiar con famosos, con aspirantes o con niños?

Yo ya tengo hecho un Master con todos (risas), que me echen lo que quieran. Me apetecía cambiar un poco, porque al final son muchos años presentando 'MasterChef', que ojalá dure toda la vida. Este lunes empezamos a grabar la quinta edición del concurso y combinar estas dos facetas es una maravilla.

Se va a convertir en la mujer del entretenimiento en TVE...

Me encanta ese título, es muy bonito. Que Televisión Española confíe en mí es estupendo aunque no me deje descansar ni en Navidad. Yo me siento en casa aquí porque ya son muchos años.

¿Qué tipo de música es la que más controla?

Sobre todo la música española, la que nos suena a todos siempre, porque no suelo escuchar mucha música extranjera. En 'El Gran Reto Musical' van a sonar unas cien canciones por programa, así que habrá de todo, pero seguro que todas nos suenan porque son grandes éxitos.

¿Algún famoso se picó?

Norma Duval se picó mucho y Santiago Segura también (risas). Todos fueron muy competitivos.

¿Y Francisco Rivera, su cuñado?

Si me lo estás preguntando por si le ayudé ya te digo que no, yo soy neutra, como la lejía. Francisco es un tío muy divertido y se lo pasó muy bien.

¿Cómo lo ha visto de colaborador en 'Espejo Público'?

No lo he visto todavía, a esas horas estoy trabajando.

Este programa es fiestero, ¿usted lo es?

Me gusta reunirme con mis amigos en casa. Soy la que coge el micro cuando jugamos al karaoke.

¿Y canta bien?

¡Cómo un perro, horrible! (carcajada).

¿Qué canción suena ahora en la banda sonora de su vida?

'Fiesta', de Raffaella Carrà. Porque estoy en un momento muy dulce de mi vida.

Si Pepe, Samantha y Jordi participaran, ¿quién lo haría mejor?

Pepe, que es muy rockero. Porque Jordi entre que lo piensa y no lo piensa y que lo esferifica ya se le ha pasado el tiempo. Y Samantha es tan despistada que a lo mejor está escuchando Alejandro Sanz y piensa que es Julio Iglesias.