«No infundo miedo»

Acostumbrado a la comedia ligera y a las matrimoniadas, el productor y ventrílocuo José Luis Moreno (Madrid, 1947) ha sorprendido a propios y extraños con 'Reinas'. Esta nueva serie histórica que TVE ya prepara para su estreno narra la rivalidad entre las dos principales monarcas del siglo XVI: María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra. Su rodaje, íntegramente en inglés, la ha convertido en la serie europea más cara del momento, con un coste de 2,1 millones de euros por episodio. «Si no llega a salir esto me hubiera plantado como productor de televisión», cuenta.

¿Cómo surgió la idea de la serie?

Nace como una obra de teatro. En Inglaterra me pidieron una especie de ópera sin música y me gustó el concepto. Es decir, con la intensidad dramática, con la misma duración pero sin cantar. Pensé en 'Reinas' porque ocurre durante el Siglo de Oro. Aquello iba a ser un espectáculo porque iba a empezar decapitando a María Estuardo en mitad del público. Al final se quedó en serie.

¿Quién la produce?

La productora francesa Indiana, y la parte inglesa la aporto yo a través de un grupo británico al que represento, unos financieros. La BBC, por su parte, nos ha subvencionado los guiones en inglés, que es una forma astuta de ver el proyecto los primeros, para curar la perplejidad.

No debe de ser fácil recuperar esta inversión.

He pasado un tiempo muy difícil y esta serie era una bravuconada al principio, porque no había financiación. Lo que tiene de diferente es que TVE va a aportar lo que cuesta un capítulo, más o menos. Además, tengo ya 24 peticiones formales de compra en otros países.

En Inglaterra no están acostumbrados a desmitificar a sus personajes históricos, como Isabel I.

Allí tienen mucha curiosidad por estrenarla. En Inglaterra el respeto a lo histórico acartona a los personajes y yo he abogado toda mi vida, y por eso hice 'Escenas de matrimonios', por 'la mujer al poder'. Si hubiera más presidentas de gobierno habría menos guerras. Isabel I nunca quiso matar a María Estuardo, se resistió 25 años. 'Reinas' es la historia de dos mujeres en un mundo dominado por hombres.

Dijo que si no le salía bien esta serie iba a ser lo último que haría.

Me hubiera plantado como productor de televisión, pero hubiera seguido haciendo los especiales de Nochebuena de Mediaset o el de Reyes de TVE. ¿Qué sentido tiene insistir en unas comedias 'light' para España? Para eso están ya mis sobrinos (Alberto y Laura Caballero, responsables de 'La que se avecina' en Telecinco).

Ahora son ellos los que le dan consejos a usted.

Siempre nos los hemos dado de forma recíproca. Mis sobrinos tienen mucho talento, han mejorado la ficción descaradamente y además son muy humildes.

¿Considera la comedia un género menor?

La comedia no está demasiado considerada en ningún país. El néctar de lo audiovisual es el drama, aunque luego te puede salir un churro. 'Reinas' ha sido un milagro, hay más de 3.000 piezas de vestuario creadas expresamente para la serie. Hemos pasado de no recibir llamadas a que nos llamen desde los sitios más insospechados. En Rusia vieron 15 minutos de 'Reinas' y ya me han pedido que hagamos una sobre 'Los Romanov'.

¿Qué otras ideas tiene si esto le sale bien?

A mí me gustan mucho los personajazos históricos que tiene España. El secretario de Felipe II, Antonio Pérez, tiene once series por lo menos. Era un pillo, hablaba siete idiomas y le perdió la ambición.

¿Es más fácil hablar de la historia lejana que de la cercana?

La época del franquismo la veo muy oscura, no me interesa. Me encanta que a los jóvenes les preguntes por Franco y te respondan que en qué equipo juega (risas).

Yolanda Ramos dijo que usted infunde miedo.

Yo creo que son figuraciones de Yolanda; si infundiera miedo en la gente no podría trabajar. Acabo de producir una serie y una ópera, si los actores y trabajadores me tuvieran miedo no vendrían.