Eloísa González se hace popular en España gracias a un accidente con su falda

Eloísa González, una presentadora canaria que suele participar en los especiales de Nochevieja de la cadena autonómica de las islas, se hizo popular en el resto de España gracias a un incidente con el viento. La que fuera presentadora de una edición de 'Supermodelo' en Cuatro vestía un traje largo rojo con una apertura en la pierna que se abrió más de la cuenta por una ráfaga de aire y dejó ver más de lo habitual.

La escena se propagó rápidamente por las redes sociales hasta el punto de que en los lugares en que no se puede sintonizar la autonómica canaria se volvió tan popular que González tuvo que dar una explicación. «Ni me enteré, ni noté fresquito ni nada. Sí iba con ropa interior y además con medias», explicó a El Español para desmentir a aquellos que aseguraban que se le había visto el pubis. «Fue una simple anécdota, pero es que las redes sociales ahora están a ver qué pillan», insistió sobre una fragmento del especial que no se puede ver en la página de la televisión autonómica insular ni en su cuenta de Youtube.

Hasta el fin de año de 2016, Eloísa González siempre se había caracterizado por sus sugerentes vestidos en las galas de despedida del año que lideran los índices de audiencia en la región. Además, durante la temporada, es la presentadora del exitoso programa 'En clave de Ja'. No obstante, con este accidente los ojos se han fijado en ella desde más allá de las islas Afortunadas.