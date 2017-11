Trujillo se da un 'baño' de cultura con los XII Premios Pop Eye La gala, muy concurrida, fue ágil y dinámica, dirigida por las dos integrantes de La Burla Teatro JAVIER SÁNCHEZ TRUJILLO. Domingo, 12 noviembre 2017, 09:33

Una de la tarde de ayer. La entrada del Ayuntamiento de Trujillo se daba un baño de cultura, mucha cultura, en diferentes disciplinas. La imagen era atípica, porque se aglutinaban personas del mundo de la fotografía, de la música, de la pintura, del teatro, del cine, de la televisión y de la radio, entre otros. Había un ambiente jovial y distendido, con algunas gracia entre compañeros. Se trató del acto de presentación de los galardonados de los XII Premios Pop-Eye, premios de la música y la cultura independiente, organizados por la asociación Bon Vivant. Por primera vez, se han celebrado en Trujillo.

Esta iniciativa fue el paso previo a la entrega de estos reconocimientos en una gala ágil y dinámica, que tuvo lugar en el teatro Gabriel y Galán. Antes de esa entrega, los premiados tuvieron la oportunidad de agradecer a la organización esa apuesta por la cultura, a veces maltratada. También hubo mensajes reivindicativos.

Tras este acto de mediodía en la casa consistorial, los protagonistas se trasladaron a la plaza Mayor. Algunos vecinos también aprovecharon para fotografiarse con premiados como Fernando Colomo, premio en la categoría de cinematografía, Cayetana Guillén Cuervo (premio en periodismo) y el director del programa de televisión La Hora Cultural (mejor programa de televisión), Antonio Gárate. A partir de ahí, no faltaron las conversaciones e incluso, las bromas.

Tras recobrar fuerzas en la plaza, llegó la comida y la siesta. A partir de las siete de la tarde, según el guión previsto, los integrantes del club motero Los Buitres Leonados, comenzaron desplazar a los premiados en sus motos desde la plaza Mayor hasta el teatro Gabriel y Galán para que comenzase la fiesta. En la puerta, no faltaron algunos curiosos. En este lugar, con el photocall, hubo más fotografías.

Como gran puntualidad, dio comenzó la gala en un teatro totalmente lleno. Las encargadas de la presentación, en esta ocasión, fue la compañía cacereña 'La Burla Teatro'. Sus dos cómicas, fueron dando paso a cada uno de los galardonados. Fueron 'Alice and the Wonders', 'La hora cultural', La Cultureta, La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros, 'Watch out' 'Jot Down', Cayetana Guillen Cuervo, 'Supertennis, Javier De Juan, Cintia Lund, America Jova, 'La bien querida', Mariví Ibarrola, 'Aurora and the Betrayers', Ray Loriga, Lobos Negros y Fenando Colomo. Asimismo, este año, han tenido especial protagonismo los Nikis, premio de honor por su trayectoria. De este modo, las actuaciones musicales recordaron a esta banda con versiones de sus temas.

Además de estos premiados, no faltó el padrino de esta propuesta cultural, Micky, que sentado en un banco al final del teatro, estuvo entregado a la causa.

Los organizadores tuvieron también un recuerdo en la gala para José Alfonso Morera Ortiz, más conocido por el Hortelano, fallecido recientemente. Por ello, estuvo su hermana, que tuvo palabras tanto de agradecimiento a los responsables de estos premios. Aseguró que va a intentar que siga vivo la obra de este artista. Una vez finalizado este acto, la fiesta continuó en el Café Concierto La Abadía.