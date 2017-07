«Trabajar en el Teatro Romano es un sueño» Ana Wagener, Clitemnestra hasta el domingo, posa en la sede del Festival de Teatro Clásico de Mérida, en la calle Santa Julia. :: Brígido Ana Wagener, actriz La canaria, que debutó el pasado miércoles en el escenario emeritense, se mete en la piel de Clitemnestra en 'La Orestíada' MARTA PÉREZ GUILLÉN mérida. Sábado, 8 julio 2017, 10:21

Sus compañeros de escena, en este caso de 'La Orestíada', que estará en cartel hasta el domingo en la capital autonómica, la califican como una grande del teatro español. El público además, tras su estreno en el escenario emeritense el pasado miércoles, calificó su interpretación como Clitemnestra de magnífica, desgarradora, brillante. Ella, Ana Wagener, reconoce sentir verdadero amor por su profesión, de la que sigue aprendiendo. Quizás esa sea la clave de su éxito.

-¿Qué sensaciones tenía antes de estrenar?

-Buenísimas, expectantes, deseosas... Yo había venido antes como espectadora. Claro, al ver el espacio, eres actor e inevitablemente piensas 'yo quiero estar ahí. Quiero pisar esa arena. Quiero sentirme parte de esa historia'. Y bueno, ves que por fin se ha cumplido tu sueño y de la mano de uno de los grandes, como lo es José Carlos Plaza, el director de la obra. Nunca había trabajado con él, pero para mí va a haber un antes y un después de haberlo conocido. Porque realmente es un maestro, un sabio, un hombre de teatro y encima conoce al dedillo este Festival. Me ha enseñado lo bonito que tiene esta profesión y es que vas cumpliendo años, pero nunca dejas de aprender. Cuando pasen los días de obra me despertaré y diré '¿esto ha sido cierto o no?'.

«Plaza me ha enseñado lo bonito que tiene esta profesión, y es que puedes seguir aprendiendo»«A este papel le he dado todo lo que tengo dentro, me he abierto en canal y le he llorado mucho»

-Interpreta a Clitemnestra...

-Sí. Soy la mujer de Agamenón y madre de tres hijos. Electra, Orestes e Ifigenia. Esta mujer empieza la obra esperando a su marido, que lleva diez años combatiendo en la guerra de Troya. Durante ese tiempo él ha sacrificado a una de sus hijas, Ifigenia, para conseguir el favor de los dioses. El estado de ella, que incluso cuando lo cuento me emociono, es absolutamente de ansiedad, de impaciencia, de conmoción, emoción y necesidad por cumplir esa deuda que tiene con su hija, que en esta obra se traduce en venganza. En matar a su marido.

-¿Cómo se lo ha preparado?

-Con la ayuda de Plaza, que no me ha soltado de la mano. Dándole todo lo que yo tengo dentro. Todo mi tejido emocional lo he puesto a su servicio, abriéndome en canal, llorándola mucho, con toda mi rabia y el amor que puedo tener, y con un trabajo de composición. Porque no podemos olvidar que es una reina, y ella siempre tiene una máscara colocada. Intenta no translucir todo lo que tiene dentro. Intenta mantener las formas por fuera, pero por dentro es un volcán. Es nieve en el semblante y fuego en el corazón. La hemos preparado así, partiendo de mí, con muchas horas de trabajo, de estudio, porque tiene unos monólogos muy profundos y de una gran responsabilidad por el fondo social, político y filosófico que quiero que le llegue al espectador. Tanto al más estudiado como al que no haya leído nunca un libro.

-¿Puede ser el papel más exigente al que se ha enfrentado?

-Sí, pienso que sí. Mira que siempre me tocan personajes que no tienen demasiada facilidad. Cada uno tiene su dificultad, pero aquí influye la forma. Yo al principio tenía muchos prejuicios y muchos pudores. Porque somos gente del siglo XXI, nos expresamos de una forma, y la complejidad de estos personajes tienen esa cercanía de ahora, pero esa forma clásica de antaño. No van en vaqueros. Y para mí ha sido un aprendizaje. Ahora cuando miro a las estrellas estiro los brazos con una naturalidad que me sale de dentro, pero al principio era como que no me salía. A si es que sí, si no es el que más, se encuentra entre uno de ellos.