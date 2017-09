«Yo he sentido el toreo y los olés rotos de toda la plaza»

El mosqueo que se vivió ayer en la plaza de toros de Logroño tardará en olvidarse. La actuación del palco del coso de La Ribera no dejó indiferente a nadie porque la petición de la segunda oreja para Diego Urdiales fue unánime. El torero de Arnedo no quiso hacer ninguna valoración sobre la actuación de la presidencia: «Me quedo con lo que sentido en la plaza, con la tarde que he dado a mi público y con lo que he podido sentir toreando con el alma. A estas alturas de mi carrera eso es lo más importante. El resto, sinceramente, me da exactamente igual».

-¿Se encuentra bien de la voltereta?

-Sí, me duele un poquito en la zona de la axila y voy a pasar a la enfermería; es como si tuviera un desgarro.

-¿Qué ha sido lo más importante de la faena al primero?

-Le he sentido la calidad desde el capote, aunque también sus escasas fuerzas, por eso lo he tenido que ir haciendo todo con extrema suavidad.

-¿Había que consentirle mucho?

-Era fundamental afianzarlo primero para que no perdiera las manos. Cualquier violencia en los toques le sentaba fatal, pero yo he notado que si era capaz de darle el temple necesario me podía valer.

-¿Y el cuarto?

-Ha sido un toro muy clásico de esta ganadería. Con tendencia a salirse suelto, como distraído siempre y muy informal desde que ha salido.

-¿Cuál ha sido la clave?

-Creo que básicamente el temple, por la derecha lo he ido afianzando mucho al principio para luego tomar la izquierda, que era el mejor pitón.

-¿Se ha confiado a la salida de la serie cuando el toro le ha dado la voltereta?

-Nunca terminas de confiarte, pero la verdad es que se me ha venido de forma inesperada.

-La gente se ha vuelto loca...

-Son esas cosas que suceden, pero yo sabía que la faena tenía todavía un gran número de argumentos por explicar.

-Gran estocada aunque el toro ha tardado en doblar.

-Era una animal muy grande, pero estoy muy contento del momento que atravieso con la espada.

-¿Con qué se queda de la tarde?

-Con el toreo, estoy feliz con lo que he sentido y muy orgulloso de todo lo que me ha dado la plaza de Logroño. Ha sido una tarde inolvidable.

-¿Qué balance hace de su paso por Logroño?

-Esta es mi casa y no hay más que ver cómo estaban los tendidos.