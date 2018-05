Ponce, Emilio de Justo y Garrido, en el único festejo de Cáceres El empresario Joaquín Domínguez durante la presentación del festejo. :: lorenzo cordero Mar Toros presentó ayer el cartel con el que repite por segundo año en el coso de la Era de los Mártires REDACCIÓN CÁCERES. Viernes, 18 mayo 2018, 08:41

El patio del Parador de Cáceres sirvió ayer de escenario para que la empresa Mar Toros desvelara el cartel del único festejo taurino que este año se ha decidido a organizar con motivo de la próxima Feria de San Fernando. Será a las siete de la tarde del sábado 2 de junio, y tendrá como protagonistas a dos diestros extremeños, Emilio de Justo y José Garrido, y al veterano maestro Enrique Ponce. Se enfrentará a los toros de El Montecillo, ganadería propiedad de Francisco Medina, de tierras toledanas.

Para acompañar al empresario Joaquín Domínguez, que tal y como hiciera el pasado año, entonces para dos corridas, ha pedido el uso del coso de la Era de la Mártires, estuvo en el acto de presentación la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, que se ha mostrado como una decidida defensora de la fiesta nacional pero que no ha podido ver cumplido en los últimos años su deseo de conceder una subvención municipal a las empresas taurinas interesadas en organizar festejos en la ciudad. Los partidos de la oposición no apoyan ese gasto, aunque en el caso de PSOE y Ciudadanos no se oponen a la celebración de corridas por parte de empresarios privados.

El más joven de los diestros, el pacense José Garrido, de 24 años, estuvo ayer en el acto de presentación. Volverá a coincidir sobre el albero con Enrique Ponce, con quien compartió cartel el día de su alternativa en Sevilla, en 2015. Garrido ha sido anunciado para finales de junio en la Feria de Algeciras y este año ya ha toreado en Fallas y en Sevilla.

Emilio de Justo ya estuvo con Mar Toros el pasado año (ovación y oreja), y aunque nacido en Torrejoncillo, está considerado en Cáceres prácticamente como un torero local. Por su parte, el veterano Enrique Ponce acaba de triunfar en Talavera de la Reina.

Las entradas se pueden adquirir desde el próximo 28 de mayo.

El cantaor Pedro Peralta acompañado a la guitarra por Perico de la Paula amenizaron el acto.