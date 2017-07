Miguel Ángel Perera: «La ley balear no tiene ni pies ni cabeza» El torero extremeño se muestra preocupado por la deriva que pudiera tomar el PSOE sobre lo toros de la mano de Podemos HOY Jueves, 27 julio 2017, 13:45

El matador de toros extremeño Miguel Ángel Perera manifiesta hoy, en una entrevista concedida a Alfredo Casas para el Diario Montañés, su inquietud por la reciente ley aprobada por el parlamento balear que cercena el desarrollo de las corridas de toros.

A la pregunta de si concibe la existencia de corridas de toros sin muerte, el de Puebla del Prior contesta que «por supuesto que no. Esa ley es un contrasentido. Está concebida desde el desconocimiento más absoluto de lo que es el toro y el toreo. Lo que me preocupa es que esto les da igual. Legislan sin saber, aun sabiendo que tampoco lo necesitan. Les vale para sus intereses, para mostrarse como la salvaguarda de los derechos de los animales, cuando nada más lejos de la realidad. Lo que han articulado no tiene ni pies ni cabeza, pero no les importa. Les basta con hacer populismo barato».

Al ser cuestionado por si le preocupa que el PSOE liderado por Pedro Sánchez propicie las aspiraciones abolicionistas de Podemos, Perera ha respondido que le «preocupa mucho, claro que sí. El PSOE es un partido muy importante en la historia de este país, representa a una parte muy importante de los ciudadanos. Pero tengo la certeza de que tampoco tienen esto en cuenta, sólo se embarcan en aquello que piensan que les es más rentable desde el punto de vista partidista. Hay mucha gente aficionada a los toros en el PSOE, pero nada de esto sirve para que el partido tenga una línea común y firme en todos los territorios. Lo dejan al albur de lo que más interese, según la zona de España donde se plantee ir en contra o a favor de los toros. De un partido como éste, tan relevante, los ciudadanos esperamos coherencia, nunca ser cómplice de una ley tan absurda y ridícula como la que se ha dictado en Baleares con el único propósito de ser un obstáculo, no de propiciar bien alguno a la sociedad, que es para lo que están las leyes y para lo que existen los políticos».