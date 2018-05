Un gran toro de Valdefresno Morenito de Aranda da un pase a su segundo toro, un hermoso ejemplar de Valdefresno. :: efe Llevaba en los corrales de Las Ventas dos meses, se había enchiquerado de sobrero en la feria varias veces y completó la corrida de El Ventorrillo BARQUERITO MADRID. Miércoles, 23 mayo 2018, 08:29

No ha habido tarde de San Isidro sin toro que llevarse a la boca, Al menos uno. Incluso en las corridas más desabridas o menos propicias. En esta baza de juampedros de El Ventorrillo, tan desigual, los honores vinieron servidos por la calidad, la estampa y las gloriosas hechuras de un toro de Valdefresno, quinto de sorteo, que completó corrida. Un toro Campanero, cinqueño, 550 kilos, hondo y largo, corto de manos y bajo de agujas, cuajo impecable, cuello fantástico, que había entrado de sobrero en varios festejos de feria.

Parece que llevaba en los corrales de Las Ventas dos meses. Cuentan que fue sobrero en la inauguración de temporada, cuando la primera de las dos corridas de Victorino apalabradas para Madrid. Los resabios del toro corraleado y más de una vez enchiquerado suelen hacerse patentes y exageradamente ostensibles. Salvo por una mínima carrera inicial lamiendo tablas hacia chiqueros, no fue el caso de este hermoso ejemplar de Valdefresno, en la línea de mejor nota de la ganadería. ¡Aquel toro de Silveti en Fallas, oh!

FICHA DEL FESTEJO uToros Cinco toros de El Ventorrillo (Fidel San Román) y uno -5º- de Valdefresno (José Enrique y Nicolás Fraile) que completaba corrida. uToreros Curro Díaz, silencio y aplausos. Morenito de Aranda, silencio y silencio tras aviso. David Mora, vuelta y silencio. uCuadrilla Germán González se agarró bien en varas con el cuarto. José Antonio Carretero, lesionado cuando iba a prender al tercer el par de cierre de tercio. Ángel Otero lidió a modo los dos toros de Mora, tercero y sexto. Óscar Castellanos, que suplió a Carretero, le puso al sexto pares de mucho mérito. Dos brillantes pares de Andrés Revuelta. uPlaza Madrid. 15ª de San Isidro. 17.000 almas. Primaveral, templado, encapotado, cielo despejado en los dos últimos toros. Dos horas de función.

Un atanasio al aparato, y un atanasio muy notable. Por la forma de galopar. O de correr de partida con ritmo y ganas cuando, todavía frío, se atuvo a la ley de salida de su encaste, la ley del toro abanto. Morenito de Aranda debió de ver el aire del toro antes que nadie, pues, luego de un sencillo recibo de lances limpios entre rayas, se plantó en los medios para dibujar en el mismo platillo dos delantales preciosos y rematar con larga airosa. El logro más brillante de capa de toda la tarde. Se arrancó de largo el toro al caballo; marró, rectificó y se pasó de castigo dañoso un picador a la defensiva.

En el quite entre varas Morenito pegó muchos capotazos voceados. Un segundo puyazo cobrado fuera de límite pretendió camuflar la clase del toro, que se soltó solo una vez: en el remate por alto de un ajustado quite de David Mora por chicuelinas. Morenito replicó a la verónica, dos y una gran media, de bello dibujo. Tan traído y llevado, y tan mal picado, el toro amagó con renquear antes del quite de réplica. Aguantó. Y galopó en banderillas. No fue en la muleta todo lo apuntado, visto y esperado, pero fue. Prisas de Morenito en un arranque resuelto de faena, pero una faena que abundó de partida más en la filigrana que en el gobierno templado. Más la forma que el fondo del asunto. Antes de llegar a calentar ya se había enfriado la cosa. Exceso de cambios de mano en mitad de tanda, medios muletazos, un par de claudicaciones si el toro no venía prendido, más de un tirón. Y adiós toro. Un pinchazo, media defectuosa, tres descabellos, un aviso. Ni una palma en el arrastre.

Los tres de terna toreaban su segunda tarde de abono y cumplían feria. Las circunstancias: cuatro toros cinqueños, entre ellos, el de Valdefresno y un cuarto de tremendo remate, grandísimo pájaro negro tizón que llevaba la edad pintada en la expresión o el gesto, se empleó en el caballo con bravura legítima, cobró en varas y salió mermado e incierto del castigo, pero galopó en banderillas.

Nada sencilla la papeleta. Curro Díaz la resolvió con su resolución habitual. Áspero al tomar engaño, el toro acabó obedeciendo, y Curro templándose en un trato suave pero poderoso que tuvo por cima dos tandas ligadas en redondo. Ninguna de los dos tuvo eco. Ni siquiera en los puntos de la plaza donde tan querido se ha sentido de siempre Curro. No contó ni la entrega, que la hubo. O el no esconderse. Le afearon que apuntara al cielo con la punta de la espada antes de irse tras ella con fe.

Los otros dos cinqueños, tercero y sexto, fueron dos juampedros clásicos, sin rematar de cuartos traseros, muy descarado el último, bien hecho el otro. No se sabe con qué criterio se hicieron los lotes. El de Curro fue el más duro de tragar. El de David Mora, el más claro. En el de Morenito, junto al valdefresno, un ventorrillo anchísimo de pechos y popa que se paró y apagó enseguida. Más dispuesto que seguro David Mora con el tercero que, justo de fuerzas, metió la cara por la mano derecha. Los cuatro ayudados por alto con que David buscó la igualada, cosidos con uno de pecho y un recorte a pies juntos se celebraron con ruido. Por salirse de pauta trillada. Y una estocada muy valerosa. El sexto, de malos apoyos de manos, muy sacudido, 530 kilos de tablilla, fue protestado. Llamaron cabra al toro. Ya quisieran las cabras. No contó nada. El toro que partió plaza, castaño lombardo, remangado y reunido de cuerna, muy serio, pegó muchos cabezazos, acusó dos puyazos traseros que cobró cabeceando y blandeándose, y más de los mismo hizo en la muleta. Se revolvió artero. A este lo tumbó Curro Díaz de estocada desprendida sin puntilla, Y al otro también, pero sin desprender.