Gisela, molesta con 'Operación Triunfo'

La cantante Gisela, que saltó a la fama gracias a la primera edición de «Operación Triunfo» en TVE, no tendrá ningún papel cuando la nueva academia de canto abra sus puertas.

Gisela, que ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la canción gracias a su intervención en varios musicales y bandas sonoras de famosas películas Disney, aseguró hace escasos días que, aunque había intentado intervenir en la nueva edición del concurso, no ha recibido respuesta alguna por parte de la organización de «OT 2017». «Lo he intentado, de momento no han contado conmigo, pero supongo que el programa tiene más vida, tendrá meses de emisión en antena y si me llaman para cualquier cosa pues yo estaré encantada de ir, pero de momento no han contado conmigo para nada», aseveró.

